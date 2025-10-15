Farándula

María Fernanda León cae en broma en México motivada por premio en efectivo

A la presentadora de canal 7 la agarraron en las calles mexicanas y le ofrecieron un premio de 500 pesos mexicanos

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
María Fernanda León, cantante y presentadora
María Fernanda León trabaja en canal 7 desde el 2023. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

María Fernanda León estuvo por México hace unos días trabajando, pero su tiempo en el país azteca estuvo marcado por una divertida broma que le jugó un creador de contenido.

La presentadora de canal 7 cayó en la trampa, seducida por el premio en efectivo que le ofrecieron.

LEA MÁS: María Fernanda León encontró la solución a un problema de salud que la hizo sufrir muchísimo

El tiktoker Alex Campa y el reto del cabello

El responsable de la broma fue el tiktoker mexicano Alex Campa, quien le mostró a María Fernanda la cabellera de un artista y le propuso adivinar su nombre para ganar 500 pesos mexicanos (aproximadamente 14 mil colones).

“Por 500 pesos adivina, ¿quién es este personaje?”, le dijo Campa, y León respondió sin dudar que se trataba de la estadounidense Billie Eilish.

María Fernanda León cayó en esta broma que le hicieron en México

Cuando el tiktoker le preguntó si estaba segura, Fernanda aseguró que no estaba 100 por ciento segura, sino 200 por ciento.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann pasó doloroso e incómodo momento en televisión por culpa de María Fernanda León

El divertido desenlace de la broma

Al revelar la imagen completa, María Fernanda descubrió que la cabellera sí era de Billie Eilish, pero en realidad pertenecía al cantante mexicano José José. El tiktoker había hecho un ingenioso montaje con el característico cabello de la cantante.

La presentadora compartió el video en sus historias de Instagram, mostrando su sorpresa y diversión por la broma. “Cómo juegan con mi corazón”, afirmó.

María Fernanda León
A María Fernanda León le ofrecieron 500 pesos. Fotografía: Instagram Alex Campa. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María Fernanda León tuvo emotivo gesto con Mauricio Hoffmann por el nuevo Sábado feliz

Posteriormente, en el perfil de Instagram de Alex Campa, León comentó que estas cosas solo le pasan a ella. El creador reaccionó con un curioso mensaje: “Ah, tú eres la del video”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
María Fernanda LeónTeleticacanal 7
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.