Mauricio Hoffmann pasó doloroso e incómodo momento en televisión por culpa de María Fernanda León

Montserrat del Castillo fue la primera en controlar el aparato que le pusieron a Mauricio Hoffmann para que sintiera los dolores menstruales que sufren las mujeres. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Mauricio Hoffmann vivió un incómodo y doloroso momento en De boca en boca este miércoles y la culpable fue ni más ni menos que su compañera María Fernanda León.

Todo comenzó porque el macho fue el afortunado de probar un dispositivo que, a través de electrodos, permite experimentar a los hombres los dolores menstruales.

León colocó el aparato a Mau y luego entregó el control de la “intensidad del dolor” a Montserrat del Castillo porque, dijo, “ella me lo pidió”.

Entre caras de sufrimiento, Montse elevó hasta cuatro la intensidad del dolor que Mau soportó entre caras de angustia, pero después “abandonó” el control y se lo echó al galán de Sábado feliz en la bolsa de la camisa.

Mientras Mau relataba su experiencia con el aparato puesto, María Fernanda le dijo que le iba a subir un poco más el nivel del dolor, pero, al parecer, se le fue la mano, pues Mau reaccionó con un gran grito de dolor y pegó un brinco.

María Fernanda León hasta peló los ojos del susto por la reacción que tuvo Mauricio Hoffmann. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Pero Fernanda, ingrata. ¡Qué jalón!”, reclamó Hoffmann a su compañera, quien con cara de angustia y susto le juró que solo le había subido un nivel de intensidad.

“No era tanto, era un poquitito, se lo juro que solo fue una línea, se lo prometo, de verdad que no quise ser concha”, reaccionó María Fernanda.

León quedó tan apenada que hasta le pidió disculpas a Mauricio en cámaras. “Mau, perdón”, afirmó al tiempo que Mauricio respiraba profundo porque los dolores que le producía el aparato eran intensos e incómodos, según relató el guapetón.

“¡Qué jalonazo!”, dijo Bismarck Méndez tras la situación por la que pasó Mauricio. “A veces pasa”, dijo por su parte Montserrat del Castillo.

El incómodo momento que pasó Mauricio Hoffmann en De boca en boca

