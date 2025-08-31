Video: Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann se despidieron en medio de lágrimas tras 13 años de trabajar juntos

Mauricio Hoffmann, Natalia Rodríguez y Nelson Hoffmann en Sábado feliz (redes/Facebook)

Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann protagonizaron una emotiva despedida en el último programa de ella como presentadora en Sábado Feliz.

Este sábado el espacio de juegos, música y entretenimiento de Teletica estuvo lleno de lágrimas y sentimientos encontrados.

A pesar de que todo el programa fue una gran fiesta, al final dieron unos pocos minutos para que Naty se despidiera.

Ella le dio sus buenos deseos a Mauricio y aseguró que, a pesar de que ella se va, el programa va a seguir con un nuevo formato y presentadores.

“Mauricio, te amo, sos el compañero con el que más tiempo he compartido, más de 13 años juntos. Usted es mi hermano, te amo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, mencionó en medio del llanto.

El macho le correspondió el amor, le agradeció por todo y le aseguró que ahí siempre tendrá un lugar disponible para volver.

Naty seguirá en la pantalla de Teletica de lunes a viernes en Qué buena tarde y muy pronto los domingos en Mira quién baila.

