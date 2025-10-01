Farándula

Cantante Erick León se sometió a una operación un poco delicada que le cambiará la vida

Erick León, líder del grupo musical La Jungla, contó que la operación fue muy rápida

Por Silvia Núñez
Erick León vive un verdadero tormento desde el Martes Santo que le robaron su camión con todo el equipo de su grupo musical, La Jungla.
Erick León, lider del grupo musical La Jungla, lucirá ahora muy diferente. (Instagram/Instagram)

Erick León, líder del grupo La Jungla, se sometió a una operación un poco delicada, que le cambiará la vida para siempre.

El músico contó que la cirugía, afortunadamente, fue todo un éxito y ya más bien está recuperándose en su casa.

El papá de María Fernanda León, presentadora de De boca en boca, se sometió a un procedimiento en ambos ojos para dejar de usar anteojos.

El procedimiento médico se lo hizo este martes y minutos después dijo estar viendo perfecto.

“Estoy tan feliz, gracias. No le tengan miedo a esta operación, es impresionante, ya no voy a usar más lentes”, mencionó.

Erick León, cantante y músico del grupo La Jungla.
Erick León, cantante y músico del grupo La Jungla, contó que se operó ambos ojos para no usar más anteojos. (redes/Instagram)

Ahora, cuando lo vean cantando con su grupo y le notan algo diferente, ya saben el porqué.

La presentadora Nancy Dobles se había hecho ese mismo procedimiento en junio y es otra que quedó muy contenta con el resultado.

