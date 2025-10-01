Cantante Erick León se sometió a una operación un poco delicada que le cambiará la vida

Erick León, lider del grupo musical La Jungla, lucirá ahora muy diferente. (Instagram/Instagram)

Erick León, líder del grupo La Jungla, se sometió a una operación un poco delicada, que le cambiará la vida para siempre.

El músico contó que la cirugía, afortunadamente, fue todo un éxito y ya más bien está recuperándose en su casa.

El papá de María Fernanda León, presentadora de De boca en boca, se sometió a un procedimiento en ambos ojos para dejar de usar anteojos.

El procedimiento médico se lo hizo este martes y minutos después dijo estar viendo perfecto.

“Estoy tan feliz, gracias. No le tengan miedo a esta operación, es impresionante, ya no voy a usar más lentes”, mencionó.

Ahora, cuando lo vean cantando con su grupo y le notan algo diferente, ya saben el porqué.

La presentadora Nancy Dobles se había hecho ese mismo procedimiento en junio y es otra que quedó muy contenta con el resultado.