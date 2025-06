Nancy Dobles habla de su cirugía más reciente: “Me siento como carajilla”

Nancy Dobles dijo sentirse feliz con el cambio. (Instagram/Instagram)

Después de 20 años usando lentes, Nancy Dobles decidió decirles adiós para siempre. La presentadora recientemente se sometió a una cirugía ocular que le cambió la vida y, según ella misma confesó, ahora “se siente como carajilla” al volver a ver sin lentes.

“Algunos de ustedes me han preguntado cómo me fue y no les puedo explicar la belleza, o sea, no tengo palabras, es un antes y un después”, comenzó diciendo por redes.

La querida presentadora, quien hasta manejando iba, dijo que ve 20/20.

Nancy contó que tiene que usar lentes oscuros por mientras.Captura (nancy do/captura)

Nancy Dobles reapareció días después de la cirugía.Captura (nancy do/captura)

“Veo perfecto, perfecto. No sé si es cosa mía, pero hasta veo los colores mejor. Ahorita estoy siguiendo las recomendaciones del médico, la cirugía no dura ni cinco minutos”, agregó.

En estos momentos Nan, como le dicen de cariño, está siguiendo las recomendaciones médicas; de hecho, contó que duerme con un tipo de lente especial en tipo de casquito para protegerse los ojos.

“De repente a uno se le olvida y uno no se puede rascar, de hecho los ojos no se pueden tocar para nada, tampoco uno se puede maquillar, lo que uso es un bloqueador con color, pero nada alrededor de los ojos”, manifestó.

Probablemente, usted vea a la querida presentadora por un tiempo con lentes oscuros, ya que se tiene que sus ojos se tienen que ir adaptando a la claridad.

“El día después de la cirugía no lo podía creer, quería llorar, leía todas las letras, hasta las más chiquiticas. Estoy demasiado feliz”, concluyó.