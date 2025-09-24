Hija de Erick León habla de las consecuencias que sufrió luego de confesar su orientación sexual

Celeste León es la del medio de tres hijas que tiene el cantante Erick León. (Instagram/Instagram)

Celeste León, hija del cantante Erick León, aceptó este martes que hablar públicamente de su orientación sexual, hace un año, trajo algunas consecuencias a su vida, eso sí, en menor medida de cómo se las había proyectado.

La creadora de contenido se refirió a eso porque muchos seguidores le empezaron a preguntar sobre el tema de su sexualidad en la cajita de preguntas de Instagram, y ella no desaprovechó la ocasión de abordar el asunto una vez más.

En julio del año pasado, Celeste se sinceró con su gente al contar que es parte de la población LGBTIQ del país. La confesión la hizo en redes con una foto junto a su entonces novia, relación que finalizó pues hace poco dijo que estaba ennoviada, pero ahora con un hombre.

Este martes, a la hermana de María Fernanda León le preguntaron si ha tenido malas experiencias por su orientación sexual y aunque dijo que sí, aclaró que no han sido como las imaginó.

Celeste sí reconoció que sufrió consecuencias como la fuga de algunos amigos que al final, para ella, no lo eran, y de algunas marcas que la dejaron de contratar como promotora de sus productos. Eso sí, aclaró que la afectación fue mínima y la agradeció.

“Mis experiencias no han sido tan negativas como pensé que iban a ser. En el momento pensaba que me iban a dejar de llamar marcas, porque hay marcas que son muy conservadoras, pensé que iba a perder muchos trabajos, muchas amigas, pensé que iba a perder a muchas personas y en realidad eso fue una ganancia. Más bien perder esas marcas, esas amigas, perder esas personas fueron como un filtro y algo que agradezco para acercarme a lo que es genuino y a lo que me ama como verdaderamente soy”, dijo.

Celeste no entró en detalles, pero sí dejó claro que hablar sobre su orientación sexual en sus redes es para ella una terapia y una manera de transmitir un mensaje a personas que quizá lo necesiten.

Hija de Erick León se refiera a su orientación sexual

“Para mí todavía es un tema grande hablar de esto públicamente. Obviamente es producto de un trabajo que he hecho de varios años de aceptarme y esto es como terapia de exposición para mí, porque siento una responsabilidad de utilizar mi plataforma para cualquier persona que haya sentido al menos un poco de soledad como yo la sentí en su momento”, mencionó.

Dijo que su idea es ayudar a esas personas a sentirse acompañadas en su proceso. “La sexualidad es demasiado abierta y al menos a mí, mi diversidad es algo que me ha permitido expandirme, de maneras que jamás imaginé”, afirmó.