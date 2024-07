Otra hija del cantante Erick León sale del clóset: “Ha sido hermoso, pero a la vez, doloroso”

María Celeste León es guapísima. (Instagram)

Con un posteo muy honesto que, confesó, le dio mucho miedo compartir; otra de las hijas del cantante Erick León habló de su sexualidad y se salió del clóset públicamente.

Se trata de María Celeste León, la segunda hija del artista, una guapísima muchacha de 27 años a quien muchos confunden con su hermana María Fernanda (la presentadora de canal 7), debido al gran parecido físico que tienen.

Celeste publicó en Instagram un mensaje donde abordó el tema de su sexualidad, eso sí, dejó bien claro que no intentaba explicar quién es ella, pero sí defender una preferencia que sigue siendo muy cuestionada en algunos sectores de la sociedad actual.

“No les voy a mentir, me da terror postear algo al respecto. Ha sido hermoso permitirme ser y experimentar la vida con intensidad, sensibilidad y apertura. Pero a la vez ha sido doloroso. No quiero que se sienta que esta es una explicación de quién soy porque no lo voy a hacer y porque la sexualidad es un tema que nunca se debería justificar, pero sí es un tema que se debe de defender.

“Porque aún hay personas que no tienen un espacio seguro para amar, porque hay personas a las que la sociedad les ha enseñado tener miedo de sí mismos y de quienes son, porque hay mamás y papás que me siguen que se pueden estar perdiendo de una etapa hermosa con sus hijes (lenguaje neutro) por el miedo al qué dirán, porque aún hay personas que tienen que decidir entre ser quienes son o ser amados. Hoy agradezco por esta partecita de mí que ha llenado de color mi vida y lucho para quienes aún tiene un tono gris”, afirmó otra de las leoncitas.

Con “esta partecita de mí que ha llenado mi color de vida”, Celeste se refiere a su pareja Fiorella, quien no dudó en reaccionar a la publicación de la hermana de la presentadora de De boca en boca.

“Tenés el corazón más lindo y puro del mundo. Es una dicha para mí poder compartir con vos. Te amo enormemente”, reaccionó la joven, con quien Celeste se mostró muy feliz y enamorada el domingo pasado en la marcha de la diversidad.

Precisamente, ella usó fotografías de la actividad que celebra el orgullo LGBTIQ+, a la que asistió con su pareja, para ilustrar el posteo, que se llenó de mensajes de felicitaciones y de amor hacia ellas.

Este martes en las historias de Instagram, María Celeste se refirió al miedo que tuvo después de escribir lo que escribió y la decisión que tomó a consecuencia de ese temor.

“Después de subir el post, borré el Instagram porque me daba mucho miedo las reacciones, y no saben lo lindo que se siente tener una comunidad tan linda como ustedes que me apoya en cada paso del camino y que este espacio me confirmé todos los días que es un espacio seguro para todes, incluso para mí. Les mando un abrazo enorme y muchísimo amor”, refirió.

Además de Celeste y María Fernanda, Erick y su esposa, Lidieth Corea, son papás de María Paula, la cumiche de la familia, y quien se comprometió en febrero del año pasado con su novia.

En esa oportunidad, Erick conversó con La Teja y dijo que su familia es muy tolerante a las diferentes formas de amor que existen y que ni siquiera ese era tema para ellos.

“Uno al final simplemente lo que quiere es que los hijos sean felices, que estén contentos, que no estén sufriendo, que no estén en una relación tóxica, ese tipo de cosas que ahora se dan muchísimo, porque ahora hay tanta chiquita que es violentada sicológicamente, entonces, a mí mientras me las traten bien y me las cuiden, yo soy el hombre más feliz del mundo”, refirió el cantante hace más de un año cuando habló del compromiso de María Paula.