Hija del cantante Erick León se compromete con su novia

Erick León compartió con orgullo que su hija se casará con su novia. Instagram

El cantante Erick León está muy feliz porque una de sus tres hijas se casa.

El líder de la agrupación Erick León y la Jungla compartió en su cuenta de Instagram la tierna sorpresa que vivió su hija María Paula, de 24 años.

Resulta que la novia de su hija, de nombre Paula Rojas, planeó pedirle matrimonio y los invitó a todos a ser testigos de ese bello momento.

El artista comentó en sus redes que nunca había conocido un amor tan puro con el de su hija y su pareja y que por eso contaban con su bendición.

La pareja se comprometió días previos a San Valentín. Instagram

“Solo la experiencia de verlas juntas, ver el respeto mutuo y su conductual forma de llevar su relación me hace entender que la mano del Todopoderoso me sigue protegiendo a mis hijas y a mi familia. Su compromiso nos llena de mucha felicidad y de Fe en que el amor verdadero existe, sin clichés ni paradigmas, simplemente es amor y eso no puede pasar desapercibido de ninguna manera.

“Las bendigo en este compromiso y doy gracias a Dios por permitirme ver la felicidad en mis retoños, porque al fin y al cabo la felicidad de los hijos, es la felicidad de los padres”, publicó el reconocido cantante.

Muchos seguidores del cantante lo alabaron por ser un padre tan abierto y respetar las decisiones de sus hijos, además por no avergonzarse o preocuparse por los señalamientos homofóbicos.

“Queremos más papás como usted”, “Si como cantante lo admiro, ahora más como persona”, son parte de los mensajes que le escribieron.

Erick tiene dos hijas más, María Fernanda, de 32 años y que canta con él en el grupo, y Sofía Daniela, de 16 años, quienes siguen solteras.