Erick León sobre boda de su hija: “Soy tan mente abierta que realmente nunca me afectó”

La noticia de que una de las hijas del cantante Erick León se casa con su novia generó cientos de reacciones, pero eso tiene muy sin cuidado al líder de la Jungla.

Para él lo más importante es que su hija María Paula, de 24 años, y la pareja de ella, Paula Rojas, sientan todo su apoyo porque, como padre, se siente muy feliz de ver que la relación está basada en el amor.

El artista nos contó cómo recibió la noticia de que una de sus tres hijas fuera homosexual y sobre qué opina de los comentarios homofóbicos que ha recibido desde que decidió hacer la publicación del compromiso de su hija.

- ¿Por qué decidió hacer la publicación sobre el compromiso de su hija?

Yo lo hice con todo el amor del mundo. Eso (el compromiso) fue el sábado y me esperé, porque quería pedirle a Dios que me pusiera las palabras adecuadas. Traté de esperarme a llegar al lunes para estar frío para expresar las palabras correctas, cómo decirlo bien y cómo expresar ese sentimiento de alegría, porque nosotros estamos muy felices.

Y sí estamos muy felices y lo grito a los cuatro vientos, porque para mí el paradigma de la homosexualidad es una cosa que está obsoleta, porque esos mitos hace mucho tiempo se rompieron.

- ¿Por qué lo hace tan feliz la relación de su hija con otra mujer?

Hay varios factores que nos hacen estar contentos, primero, que Paula Rojas es un ser humano extraordinario, es una persona con un corazón enorme, gigante. Ella es una persona que me la chinea, que la quiere, que me le tiene mucha lealtad, uno ve realmente que ella tiene todo lo que uno quisiera que tuvieran las parejas de mis hijas, entonces, a nosotros eso nos tiene muy felices, muy contentos. Yo sí les hablé que las cosas hay que ponerlas en las manos de Dios y que Dios se va a encargar de todo, y por supuesto que tienen el apoyo de toda la familia, es que no solo somos los papás, María Fernanda y María Celeste están vueltas locas también.

- ¿Cómo se tomó al principio la noticia de que su hija tenía otras preferencias sexuales?

A mí nunca me molestó que ella tuviera novia, nunca, de hecho es la segunda novia que tiene. Ella tuvo un novio y después tuvo una novia y vieras que yo soy tan mente abierta que realmente nunca me afectó, ni me puso a pensar. Uno al final simplemente lo que quiere es que los hijos sean felices, que estén contentos, que no estén sufriendo, que no estén en una relación tóxica, ese tipo de cosas que ahora se dan muchísimo, porque ahora hay tanta chiquita que es violentada sicológicamente, entonces, a mí mientras me las traten bien y me las cuiden, yo soy el hombre más feliz del mundo.

- ¿Qué opina de la gente que lo señala por apoyar una relación homosexual?

Ahora con la publicación sí me doy cuenta que hay gente como..., y los entiendo y no los juzgo, no tengo por qué juzgarlos, simplemente entiendo la posición. Hay gente que es muy religiosa y otra que es muy fundamentalista, que creció con las ideas de antes, pero todo ha cambiado, ahora es menos complicado y ahora la gente acepta ese tipo de relaciones, y es que han luchado tanto que ya se ve con mucha más naturalidad, aunque todavía en Costa Rica cuesta un poco más entenderlo.

No acepto comentarios ofensivos, porque eso es muy feo y eso demuestra una baja educación en la persona y falta de Dios, porque un comentario destructivo no es una cosa que venga a edificar, sino lo que viene es a maltratar personas y yo no voy con eso.

- ¿Qué le dijo su hija cuando vio su publicación?

A mí esto de las redes sociales me atropellan a mis 56 años y vieras que ellas me empezaron a contar el domingo que se hicieron tendencia en Twitter porque la publicación de ellas fue compartida no sé cuántas veces.

Mi hija es una persona brillante, es inteligente y es tan segura de ella que lo de las redes le causan gracia, porque sin querer las redes subieron, y no anda en busca de fama, porque eso no le gusta, ella canta muy lindo y todo, pero es otra cosa, ella quiere ser aeromoza. Y, a ver, ella tiene tan clara su autoestima que ni siquiera le afecta si la gente habla o dice cosas.

- Es decir, ¿le aumentaron los seguidores en redes sociales?

Las mías se dispararon y yo no lo hice pensando en eso. Me causa mucha gracia porque las cosas nos las hago por interés, sino por amor, por pasión. Ha sido todo un vacilón porque ya a ellas las han llamado de lugares que les quieren hacer la fiesta, que les quieren dar el matrimonio.

- ¿Ya tienen fecha para la boda?

No, no, aún no hay fecha.

- ¿Qué consejo le daría a otros padres que quizá están atravesando una situación similar y no saben qué hacer o cómo reaccionar?

Solo puedo dar un opinión personal y es que a los hijos se les acepta totalmente bajo cualquier condición que ellos tengan. Cuando usted tiene un hijo, adquiere una responsabilidad y no es solo una responsabilidad económica, sino que es afectiva.

Yo lo único que les puedo decir es que si están pasando una situación como esa, pues lo único que tienen que hacer es pedirle muchísimo a Dios o en quien crean y que analicen y profundicen muchísimo. No juzguen a los hijos, eso es lo peor que pueden hacer, y hacer lo que hice yo, yo abracé toda la situación con mucho amor desde un principio, sin ningún tipo de perjuicios y basados solo en el amor.