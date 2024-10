Hija de Erick León vuelve a hablar de su orientación sexual y cuenta un gran secreto

María Celeste León es la segunda hija del cantante Erick León. La muchacha tiene 27 años. (Instagram)

María Celeste León, la segunda de tres hijas del cantante Erick León, se salió del clóset públicamente a inicios de julio, y más de tres meses después volvió a hablar del tema en sus redes sociales.

La leoncita de 27 años reconoció en las últimas horas que no fue fácil aceptar su orientación sexual debido al qué dirán, pero asegura que ese proceso, por más rudo que fuera, la hizo entender que no era ella la que estaba mal sino la gente y sus prejuicios.

Así lo manifestó la joven en Instagram luego de responder a dos preguntas relacionadas con su orientación sexual que le dejaron unos de sus seguidores en la famosa cajita, que ella habilitó en sus historias con el título “hablemos”.

Uno de los cuestionamientos que respondió la guapa hermana de la presentadora de canal 7, María Fernanda León, fue cómo le empezaron a gustar las mujeres después de tener relaciones sentimentales con hombres.

“Me gustan ambos géneros o, bueno, es lo que he descubierto hasta el momento porque no me he enamorado de una persona no binaria (personas que no se identifican plenamente como hombre o como mujer), pero la sexualidad es un espectro y no se sabe qué puede pasar realmente. Para mí, realmente se sintió muy natural. No fue un descubrimiento sobrenatural. Solo fue”, respondió la risueña y guapa muchacha.

María Celeste León se sinceró sobre su sexualidad una vez más. (Instagram)

Celeste León y su reveladora respuesta

Pero hubo una pregunta adicional sobre ese mismo tema, que Celeste respondió con detalles más reveladores acerca de cómo fue su proceso para salir del clóset, una etapa donde no la pasó tan bien.

“¿Tienes novia?, ¿te sientes feliz?, ¿ya que eres influencer, cómo llevas ese tema?”, cuestionó la curiosa a la hija del cantante Erick León.

“Sea o no sea influencer creo que es un tema de principios, de entender y deconstruir desde qué lugar tenemos esos principios. Y precisamente por lo complicado que fue tanto para mí en su momento es que hablo de estos temas con tanta naturalidad ahora”, dijo en un primer momento.

Continuó: “Porque para mi proceso fue fundamental darme cuenta que no era la única persona atravesándolo y, sobre todo, que nunca fui yo la que estuve mal por pasarlo , si no que lo que siempre estuvo mal fue el prejuicio y las personas que piensan que pueden juzgar la felicidad y las preferencias de los demás, sobre todo si no le hacen daño a nadie”.

Según Celeste, este momento que vive es el idóneo para poner el tema sobre la mesa y más allá de hacerlo como influenciadora, aseguró que lo hace como mujer y como persona.

El 2 de julio pasado, la muchacha habló por primera vez en sus redes de su orientación sexual y aunque en ese momento no aclaró que era bisexua, sí afirmó que para ella fue hermoso permitirse ser y experimentar la vida con intensidad, sensibilidad y apertura.

María Celeste León fue muy reveladora con la respuesta que dio en las últimas horas relacionada con su orientación sexual. (Instagram)

Además de Celeste y María Fernanda, Erick y su esposa, Lidieth Corea, son papás de María Paula, la cumiche de la familia, y quien se comprometió en febrero del año pasado con su novia.

Erick León dijo en una entrevista con La Teja hace unos meses que el único interés de él y su esposa es que sus hijas sean felices, que estén contentas con sus decisiones y que no sufran, y que la orientación sexual de ellas ni siquiera es un tema en la familia.