Hija de Erick León no la pasó muy bien tras hablar abiertamente de su sexualidad

Celeste León es bellísima. Fotografía: Instagram Celeste León. (Instagram)

María Celeste León, la segunda de tres hijas del cantante Erick León, confesó en las últimas horas que no vio venir todo lo que pasó luego de hablar abiertamente sobre su sexualidad, por lo que después de eso tomó una fuerte medida.

En julio del año pasado, la guapa creadora de contenido sorprendió al revelar en sus redes que estaba en una relación sentimental con una mujer, algo que, reconoció, le daba miedo compartir precisamente por el qué dirán.

LEA MÁS: Otra hija del cantante Erick León sale del clóset: “Ha sido hermoso, pero a la vez, doloroso”

“No les voy a mentir, me da terror postear algo al respecto. Ha sido hermoso permitirme ser y experimentar la vida con intensidad, sensibilidad y apertura. Pero a la vez ha sido doloroso. No quiero que se sienta que esta es una explicación de quién soy, porque no lo voy a hacer y porque la sexualidad es un tema que nunca se debería justificar, pero sí es un tema que se debe defender”, afirmó Celeste hace poco más de un año.

Este martes, a través de sus redes, la joven abordó de nuevo el tema tras una consulta que le hicieron en Instagram y en su respuesta habló de lo que pasó posterior a compartir su intimidad con sus miles de seguidores en redes.

“¿Cómo manejas la privacidad-vida personal con el trabajo en redes y estar tan expuesta?”, fue la pregunta que le hicieron a la hija de 28 años del líder de la agrupación la Jungla y que ella respondió ampliamente.

Erick León junto a toda su familia. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

LEA MÁS: Hija de Erick León quedó enojadísima con ofrecimiento que le hizo una marca

“O sea, todavía me cuesta demasiado amiga, demasiado. Es difícil de manejar, sinceramente, es bien complicado y sobre todo si uno es una persona que quiere ser auténtica por acá y auténtica con quien yo realmente soy y con lo que a mí me hace sentir bien ser. Entonces soy una persona que tiendo a ser muy transparente.

“Yo les he puesto mi vida aquí, literalmente, y con ciertas cosas que han pasado y con ciertas situaciones; en específico con respecto a mi sexualidad, que en ese momento no vi venir todo lo que pasó, que estuviera expuesta a personas que son fuera de mi comunidad y que se sintieran con la potestad de comentar sobre mi vida. Fue superfuerte y ese fue un punto de quiebre para mí”, afirmó la guapa.

Mencionó que, tras todas las reacciones que recibió, decidió ser más prudente de las cosas sobre ella que exponía en redes.

Así la pasó hija de Erick León tras hablar abiertamente de su sexualidad

“Empecé a decir que tengo que cuidarme un poco más con las cosas que expongo y sinceramente me retraje un poquito. Últimamente he estado tratando de superar eso porque creo que este es un espacio que a mí me gusta mucho que se mantenga como a mí me gusta, que es un espacio real y me drena demasiado. He llegado a un intermedio saludable para mí y he entendio que para ser genuina y auténtica no tengo que exponer todo de mi vida por acá, creo que el objetivo para mí con este medio es muy claro y es conectar con las personas y hablar desde la vulnerabilidad para que otras personas también sientan que pueden serlo, pero creo que para mí, mi salud mental y mi paz, es más importante que cualquier otra cosa”, continuó.

LEA MÁS: Hija de Erick León pasó horribles momentos en julio y lo pensó dos veces antes de contarlo

Si bien la hermana de la presentadora de Teletica, María Fernanda León, no reveló en su momento su preferencia sexual, por lo que contó este martes en la noche, es bisexual, ya que en julio al hablar del tema lo hizo inspirada por su pareja mujer; y este 19 de agosto confirmó que está en una relación con un hombre.

“Sí, tengo novio y estoy muy feliz, la verdad. Es una gran persona y he recibido comentarios de todo, subí una historia con él (hace unos días) y ha causado una sensación ese hombre”, refirió de su galán.