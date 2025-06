Hija de Erick León quedó enojadísima con ofrecimiento que le hizo una marca

Celeste León tiene miles de seguidores en Instagram y eso la hace muy atractiva para que las marcas la contraten para que les haga publicidad. Fotografía: Instagram Celeste León. (Instagram/Instagram)

Celeste León quedó enojadísima por un ofrecimiento que le hizo una marca que quiso contratarla para una campaña publicitaria.

La hija del medio del cantante Erick León, expuso en sus redes tanto lo que le ofrecieron así como la respuesta que les dio al momento de rechazar el trabajo.

A Celeste la contactó “una comunidad de personas que publican en redes sociales sobre productos que les gustan y recomiendan” para una campaña publicitaria en la que le pagarían según vistas y “likes” y comentarios que recibiera su trabajo.

Precisamente, esa condición del pago fue lo que le revolvió el estómago a Celeste, pues explicó que el trabajo de un creador de contenido va más allá del alcance que tenga.

“Debes realizar una receta con arroz y una de salud y cuidado personal. La marca te pagará por ello dependiendo de las vistas, ‘likes’ y comentarios que tengan tus videos”, se lee en el planteamiento que le enviaron a Celeste y que ella publicó en Instagram.

Celeste también compartió en sus historias la respuesta que les dio, en la que explicó las razones de su desinterés por el proyecto.

“Si trabajas en redes sociales, al igual que yo, podrás entender que la elaboración del contenido lleva todo un proceso creativo previo, de producción y además la imagen de la persona que realiza el contenido también vale y muchísimo, independientemente de cuántos likes pueda generar su contenido”, respondió la hermana de María Fernanda León en la primera parte del mensaje que les envió.

“Que la marca pague según el resultado del contenido es reducirlo a la simple venta de una marca con la que no se conecta, no es de mi interés, porque una marca que realmente comprende el valor de la creación previa no ofrecería que el pago se dé según la recepción que tenga en el público”, continuó.

Luego, rechazó el trabajo. “Así que no estaría interesada en trabajar con esta modalidad de trabajo”, apuntó.

Tras eso explicó que su afán no es ser odiosa ni nada de eso porque siempre agradece que la tomen en cuenta para trabajar con sus redes, pero pensó que era una responsabilidad decir que “no” como un ejemplo a quienes vienen detrás de ella haciendo lo mismo.

“Creo que es mi responsabilidad después de tantos años de tener la oportunidad de crear por este medio que por tanto tiempo ha sido un canal de expresión, hacer lo que esté dentro de mis posibilidades para que otras personas que quieran hacer lo mismo nunca midan su valor ni el de lo que pueden crear por cuantos likes pueden generar y mucho menos que otras marcas o personas le den el valor según los resultados del contenido. Es ahí donde crear pierde la gracia”, finalizó.