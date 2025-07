Hija de Erick León pasó horribles momentos en julio y lo pensó dos veces antes de contarlo

Celeste León es la segunda de tres hijas que tuvo el cantante Erick León. Fotografía: Instagram Celeste León. (Instagram/Instagram)

Celeste León, la del medio de tres hijas del cantante Erick León, lo pensó dos veces antes de hablar de los horribles momentos que vivió en julio y que la pusieron contra la pared como nunca antes.

En Instagram, la modelo y creadora de contenido se sinceró al respecto en un posteo que llamó “muy personal” y que, dijo, pensó en no hacerlo y guardarlo para ella; pero sus seguidores la inspiraron.

“Pensé en no compartirlo, pero si esta plataforma existe es por cómo he podido conectar con esa parte humana de quienes me leen sin conocerme personalmente”, advirtió al inicio de su sentida publicación.

Celeste aseguró que quisiera cerrar el mes de julio con grandes recuerdos, pero no es así, pues en los últimos días pasó por sus momentos más oscuros que le provocaron un miedo terrible que nunca antes había sentido.

“Quisiera hacer un dump (colección de fotos) de solo felicidad este último mes pero, para serles sincera la ansiedad me consumió de la manera más profunda que he experimentado. Por primera vez en mi vida tuve miedo a no ver la salida. Que los días se sintieran como un esfuerzo de principio a fin y esperar a que se pasaran lo más rápido posible aunque irónicamente cada día se sintiera más lento”, publicó León.

Según dijo, se inspiró de una frase que dice “seguí haciendo eso si es lo que te ayuda a seguir con vida o a no rendirte” para salir adelante.

“De esta frase me sostuve y de las personas que me aman incondicionalmente y que han estado para mí en cada parte del camino. Y eso es lo que vengo a compartirles hoy (este jueves)”, refirió la guapa.

Celeste instó a las personas a hacer lo que realmente les ayuda a ser felices, pues así fue que ella encontró la luz en medio del túnel oscuro por el que pasó las últimas semanas.

“Si estás en un momento difícil, te mando un abrazo y si la ayuda profesional está a tu alcance no dudés en buscarla”, recomendó.