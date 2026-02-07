Celeste León, hija de Erick León, presume al hombre que robó su corazón

Celeste León, una de las hijas del cantante Erick León, dejó a más de uno suspirando este viernes al presumir al hombre que le robó el corazón.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa creadora de contenido sacó pecho con su galán durante una cena romántica, justo en las vísperas de San Valentín.

Celeste León es la hija del medio de Erick León. Fotografía: Instagram Celeste León. (Instagram/Instagram)

“Una cena prevalentine’s”

La propia Celeste calificó la salida como “una cena prevalentine’s”, tal y como lo escribió en varias historias que compartió, donde no dudó en mostrar al atractivo hombre que la conquistó.

El romántico momento lo vivieron en un exclusivo restaurante de Avenida Escazú, al que asistieron por segunda ocasión desde que están juntos, según contó la influenciadora.

“Era nuestra segunda vez acá y nos dejamos guiar por recomendaciones para probar cosas diferentes. Y no decepcionó. Recomiendo el date (la cita)”, dijo la risueña creadora de contenido.

Celeste León presumió a su guapo novio en una cena pre-San Valentín. Fotografía: Instagram Celeste León. (Instagram/Instagram)

Del galán, poco se sabe

Sobre el afortunado, poco o nada se conoce, ya que Celeste no compartió mayores detalles. Eso sí, en las imágenes quedó claro lo evidente: es medio rubio y bastante guapo.

En el video que publicó junto a su novio, la hija del líder del grupo musical La Jungla no escribió ningún mensaje, únicamente agregó un emoticón de corazón, más que suficiente para dejar claro que se trata de su amor.

Celeste ha hablado abiertamente de su orientación sexual

En julio del 2024, Celeste abrió su corazón, habló públicamente de su orientación sexual y presentó a su pareja de ese momento, quien era una mujer.

Meses después, confesó abiertamente ser bisexual.

Celeste León no dejó dudas de que su novio es bien atractivo. Fotografía: Instagram Celeste León. (Instagram/Instagram)

“Me gustan ambos géneros o, bueno, es lo que he descubierto hasta el momento porque no me he enamorado de una persona no binaria (personas que no se identifican plenamente como hombre o como mujer), pero la sexualidad es un espectro y no se sabe qué puede pasar realmente. Para mí, realmente se sintió muy natural. No fue un descubrimiento sobrenatural. Solo fue”, dijo en octubre del 2024.

Este es el guapo novio de Celeste León

Las consecuencias de hablar sin filtros

El año pasado, la joven también confesó que hablar públicamente de su orientación sexual le trajo consecuencias personales, entre ellas la pérdida de algunos amigos, una experiencia que compartió con total honestidad.