Montserrat Del Castillo planea boda para marzo: “Ya me había soñado con esto”

Montserrat Del Castillo está muy metida con cada detalle de la boda. (Ale Bermúdez/Ale Bermúdez)

Montserrat del Castillo no esconde la emoción que la invade cada vez que habla de la boda de su hermana menor, Pilar, un evento que ya tiene fecha marcada en el calendario y que se celebrará en marzo.

La presentadora de Teletica contó que está completamente metida en los preparativos, pues será ella quien se encargue de planear cada detalle, lo que se convertirá en su primer evento formal como ‘wedding planner’.

Según relató, ya tienen definido el lugar y varios aspectos claves del matrimonio, el cual se realizará en un espacio muy especial en Santa Ana. Para Montse, ese sitio tiene un valor sentimental enorme, ya que desde hace muchos años su hermana tenía claro que ahí quería casarse.

“Desde hace muchos años, cuando conocimos El Altar, mi hermana dijo: ‘Yo me quiero casar debajo de ese árbol’. El lugar es espectacular, es demasiado con la personalidad de ella, porque yo soy muy extravagante y ella es mucho más reservada; le gustan mucho los detalles”, contó Del Castillo.

La comunicadora también reveló que esta boda tiene un componente casi mágico para ella, pues asegura que se la soñó casi como la está planeando, incluso antes de que su hermana se comprometiera.

“Resulta que antes de que mi cuñado le pidiera matrimonio, yo me soñé que ella se vestía de novia aquí. El 31 de diciembre del año pasado nos llama mi hermana y nos dice: ‘Me voy a casar’, nos enseña el anillo y yo no lo podía creer, porque ya me había soñado con esto, con el vestido, con todo”, relató aún sorprendida.

La boda tendrá una temática italiana, tal como lo desea la novia, aunque Montserrat adelantó que también habrá espacio para la fiesta, ya que el novio es muy fiestero.

Montserrat del Castillo está muy feliz con los preparativos. (Instagram/Instagram)

La figura de canal 7 compartió estas declaraciones mientras se encontraba en el lugar donde se realizará la boda, afinando uno de los puntos más importantes: la elección del menú que disfrutarán los invitados.

En esa visita no estuvo sola, ya que la acompañó su hijo, quien también ha sido parte de este proceso tan especial para la familia.

Montse está viviendo con gran ilusión la cuenta regresiva hacia un día que promete estar cargado de emociones, detalles soñados y mucho amor, pero esta vez desde el rol de organizadora y hermana orgullosa.