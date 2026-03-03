Mauricio Hoffmann se jaló la primera gran torta en la casa de Montserrat del Castillo

Mauricio Hoffmann se convirtió en protagonista inesperado este martes durante una transmisión especial de De Boca en Boca, realizada desde la nueva casa de la presentadora Montserrat del Castillo.

El espacio mostró al público detalles de la vivienda e incluyó una especie de café de inauguración, pero el momento se salió de control cuando el conductor volcó el café en plena transmisión en vivo.

Programa De boca en boca. presentadores Montserrat Del Castillo, Bismarck Méndez, María Fernanda León y Mauricio Hoffmann (Redes/Facebook)

Reguero en mesa, mantel y piso

Mientras alistaban la mesa para recibir a varios invitados, Hoffmann accidentalmente tiró el café, provocando un reguero sobre la mesa, el mantel y el piso.

“La primera torta, mae. Servíme otro poquito más de café. Qué vergüenza, voy a ir por un limpión, ¿por qué yo?”, expresó el presentador, visiblemente apenado tras el incidente.

Mientras tanto, Montse no sabía ni qué decir, de la frustración y la risa que le dio.

El momento generó risas entre los presentes y comentarios inmediatos en redes sociales.

No fue lo único

Mauricio Hoffmann volcó café en plena transmisión en vivo. (captura/Captura)

Como si el derrame no fuera suficiente, el también conocido como “El Macho” sufrió otro percance durante la actividad: se espinó con un cactus mientras se movía por el lugar.

Minutos después, mientras cantaba la Banda Chiqui Chiqui, Mauricio cargaba un plato con mortadela y cuando se lo iba a dar a uno de los compañeros, lo dejó caer y todo el embutido terminó en el suelo.

La transmisión especial tenía como objetivo presentar la nueva casa de Montserrat del Castillo y compartir con el público un ambiente más íntimo y relajado, pero terminó dejando uno de los momentos más comentados del programa.

Mauricio Hoffmann volcó café en plena transmisión en vivo.

Nota realizada con ayuda de IA