El desubicado comentario de Mauricio Hoffmann que arruinó el estreno de casa de Monserrat

La nueva casa de Monse. (captura/Captura)

Lo que parecía una visita tranquila terminó robándose el show en redes. Monserrat del Castillo estaba estrenando casa cuando el presentador Mauricio Hoffmann puso el ojo en una fotografía en blanco y negro colocada a la par de la puerta.

La fotografía en blanco y negro estaba colocada junto a la puerta y llamó la atención de Mauricio Hoffmann. (captu/captura)

En la imagen, la comunicadora aparece de pie, con el pantalón abierto, en una pose muy al estilo de catálogo. Apenas la vio, Hoffmann preguntó: “¿Esa foto hace cuánto fue?”.

Mauricio Hoffmann incomoda a Monserrat del Castillo con foto del pasado en plena inauguración

Rodolfo Rodríguez también metió la cuchara: “¿Y no te cerraba el pantalón?”.

Monserrat, entre risas y algo apenada, contestó: “No, no me cerraba”.

Hoffmann no se quedó ahí y agregó: “¿Era porque andaba estreñidita?”, comentario que provocó más risas, pero también caras de sorpresa.

El clip se compartió en las redes del programa y generó opiniones divididas. Algunos usuarios aseguraron que el presentador se pasó de la raya, mientras otros defendieron que entre ellos siempre se han llevado así y que ese tipo de vacilón es parte de la confianza que tienen.

“Qué falta de todo”, “Pero la misión de Mau era ir y destrozar la casita de Monse”, “Lo estoy viendo, nunca invitaría a Mau a mi casa” son parte de los comentarios.