El desubicado comentario de Mauricio Hoffmann que arruinó el estreno de casa de Monserrat

El presentador no perdió la oportunidad de hacerle una pregunta incómoda en plena inauguración de su nueva casa

Por Fabiola Montoya Salas
La nueva casa de Monse. (captura/Captura)

Lo que parecía una visita tranquila terminó robándose el show en redes. Monserrat del Castillo estaba estrenando casa cuando el presentador Mauricio Hoffmann puso el ojo en una fotografía en blanco y negro colocada a la par de la puerta.

Monse
La fotografía en blanco y negro estaba colocada junto a la puerta y llamó la atención de Mauricio Hoffmann. (captu/captura)

En la imagen, la comunicadora aparece de pie, con el pantalón abierto, en una pose muy al estilo de catálogo. Apenas la vio, Hoffmann preguntó: “¿Esa foto hace cuánto fue?”.

Mauricio Hoffmann incomoda a Monserrat del Castillo con foto del pasado en plena inauguración

Rodolfo Rodríguez también metió la cuchara: “¿Y no te cerraba el pantalón?”.

Monserrat, entre risas y algo apenada, contestó: “No, no me cerraba”.

Hoffmann no se quedó ahí y agregó: “¿Era porque andaba estreñidita?”, comentario que provocó más risas, pero también caras de sorpresa.

El clip se compartió en las redes del programa y generó opiniones divididas. Algunos usuarios aseguraron que el presentador se pasó de la raya, mientras otros defendieron que entre ellos siempre se han llevado así y que ese tipo de vacilón es parte de la confianza que tienen.

“Qué falta de todo”, “Pero la misión de Mau era ir y destrozar la casita de Monse”, “Lo estoy viendo, nunca invitaría a Mau a mi casa” son parte de los comentarios.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

