Otros dos programas de canal 7 se quedaron sin jefe tras salida de Ignacio Santos: esto dice Teletica

No solo Telenoticias se quedó sin jefe tras la salida de Ignacio Santos de Teletica, el pasado martes 17 de febrero.

El periodista se retiró la semana anterior luego de 32 años en la televisora, de los cuales 28 fungió como director del noticiero de canal 7.

Ignacio Santos anunció su salida de Teletica el pasado martes 17 de febrero. Fotografía: Captura Telenoticias. (Captura/Captura)

Su puesto no solo implicaba liderar Telenoticias, sino también asumir la jefatura de otros programas clave de la parrilla.

Buen día y El Chinamo también quedan en expectativa

Además del noticiero, Santos era el cabecilla de Buen día y de El Chinamo, producción de fin de año que se estrenó en el 2000.

Si bien ambos espacios cuentan con sus propios productores —Mario Vargas (conocido como “Mario Gorras”) en Buen día y Alonso Acosta en El Chinamo—, don Ignacio mantenía la jefatura general de esos proyectos.

Ahora la gran interrogante es si Rodolfo González, recién nombrado director de Telenoticias, asumirá también esas responsabilidades.

Ignacio Santos durante el relanzamiento de Buen día, el 22 de febrero del 2016. Junto a él, su pareja Nancy Dobles. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín.)

Teletica pide tiempo para anunciar cambios

La Teja consultó a Teletica si González tomará las riendas de Buen día y El Chinamo, tal como lo hacía Santos. Sin embargo, la respuesta oficial fue que los movimientos se comunicarán más adelante.

“Los cambios se anunciarán en su debido momento. Acabamos de informar sobre la incorporación de Rodolfo (González) a Telenoticias y ahora corresponde definir los siguientes pasos”, respondió el canal a través de Mario Nájera, encargado de la vocería institucional.

La misma postura se mantuvo ante la posibilidad de cambios en 7 Días, espacio que durante años fue dirigido y presentado por González.

Ignacio Santos en las coordinaciones finales previo al primer programa de la temporada 2025 de El Chinamo. Siempre andaba con guión en mano y su particular sonrisa. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El rol activo de don Ignacio detrás de cámaras

Don Ignacio no solo figuraba como director, sino que participaba activamente en fechas clave de Buen día y El Chinamo.

En diciembre, por ejemplo, era habitual verlo afinando detalles finales previo al estreno de cada temporada de El Chinamo e incluso sosteniendo reuniones privadas con el equipo de presentadores en el estudio Marco Picado, el principal de la televisora, para coordinar el arranque.

¿Qué pasará con Ítalo Marenco en El Chinamo 2026?

Otro tema que queda en el aire es el fichaje de Ítalo Marenco para El Chinamo 2026, incorporación que el propio Santos había confirmado meses atrás en el programa De boca en boca.

“Debo decirle que lo invité (a Ítalo) a que estuviera con nosotros en El Chinamo (2025) pero tiene una actividad familiar. Así que el próximo año (estará Ítalo como presentador de El Chinamo)”, afirmó el periodista a finales de noviembre.

Ahora, tras la salida de Santos, queda por ver si esa decisión se mantendrá o si habrá nuevos ajustes en la producción.

Ignacio Santos confirmó en noviembre pasado que Teletica quería a Ítalo Marenco en El Chinamo, pero el ex-Repretel les dijo que no por compromisos familiares. Fotografía: Captura De boca en boca. (Captura/Captura)

Teletica redefine su estructura

La salida de Ignacio Santos representa una de las sacudidas más importantes en la historia reciente de Teletica. Con Rodolfo González al frente de Telenoticias, el canal deberá definir pronto cómo reorganizará la jefatura de sus principales programas.

Por ahora, solo queda esperar los anuncios oficiales y los movimientos finales que marcarán el nuevo rumbo de la televisora.