Ignacio Santos cierra una era de la televisión tica con su salida de Telenoticias

La salida de Ignacio Santos de Telenoticias marca el fin de una era en la televisión costarricense.

Tras 28 años al frente del noticiero más importante de Costa Rica, el periodista y abogado, de 63 años, anunció de forma sorpresiva su salida de Teletica este martes 17 de febrero.

Ignacio Santos se despidió de la audiencia de Telenoticias este martes 17 de febrero tras 28 años al frente del noticiero. Fotografía: Captura Teletica. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Rodolfo González es el nuevo director de Telenoticias

Una despedida sobria y sin protocolo

El anuncio lo hizo en los últimos tres minutos de la edición meridiana de Telenoticias, con palabras de agradecimiento y una discreta despedida en la que no hubo lágrimas, aplausos, abrazos ni homenajes especiales.

“Después de 28 años, esta es mi última edición como director de Telenoticias”, dijo Santos antes de confirmar que la decisión la tomó hace seis meses en “común acuerdo” con René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica.

Su salida se concretó pocos días después de insinuar que su paso por la televisora estaba por concluir. El pasado 29 de enero, previo al Debate Final de Teletica, don Ignacio mencionó que ese sería el último debate que conduciría, activando las alarmas sobre su retiro.

Menos de un mes después, su salida se convirtió en realidad.

LEA MÁS: Esto dijo Pilar Cisneros tras retiro de Ignacio Santos de Telenoticias

Ignacio Santos y Pilar Cisneros codirigieron Telenoticias entre 1998 y 2013. Fotografía: Archivo GN.

Sus últimas palabras al aire

“Tengo mucho qué agradecer a muchos y lo haré como es mi forma de ser: en persona y en privado”, expresó en el mensaje final que dirigió a la audiencia.

Santos agradeció públicamente a los televidentes y a sus compañeros de redacción, entre ellos a Lázaro Malvarez, jefe de Información de Telenoticias, a quien reconoció como pieza clave en su trayectoria.

“En primer lugar, agradecer a usted por su confianza durante todas estas décadas de haberme permitido entrar a su hogar. En segundo lugar, agradecer a mis compañeros de Teletica, el mejor equipo con el que he podido trabajar y a mis colegas, a los periodistas de Telenoticias, valientes y críticos; ejemplares en estos tiempos complejos”, agregó.

También destacó el respaldo de René Picado Cozza para ejercer un periodismo profesional e independiente. El mensaje lo cerró con su tradicional: “Feliz tarde, un fuerte abrazo”.

LEA MÁS: ¿Quién es Lázaro Malvarez, mano derecha de Ignacio Santos, a quién mencionó en su despedida de Telenoticias?

Ignacio Santos es una de las caras más conocidas de la televisión costarricense. Fotografía: Archivo GN.

El comunicado de Teletica

Tras la despedida en vivo, Teletica publicó un comunicado agradeciendo la trayectoria del comunicador.

“Tras casi tres décadas al frente de Telenoticias, don Ignacio demostró un compromiso incansable con la veracidad, la ética y la calidad informativa, impulsando proyectos que fortalecieron la credibilidad del noticiero y acercaron la información a miles de hogares.

“Agradecemos infinitamente su liderazgo, su pasión por el periodismo independiente y la dedicación. Su legado se refleja en el profesionalismo del equipo y en la confianza de nuestra audiencia”, señaló la empresa.

La familia Picado Cozza, dueña de la televisora, calificó como “imborrable” el legado de Santos y aseguró que bajo su liderazgo el noticiero se consolidó como referente nacional.

LEA MÁS: Familia Picado Cozza se despide de Ignacio Santos y le agradece 32 años de entrega en Teletica

Ignacio Santos protagonizó al aire algunos momentos inolvidables como la vez que se puso en chonete de Costa Rica y se pintó la cara con los colores patrios de cara al cierre de la octagonal de Concacaf cuando necesitábamos que la Selección de Costa Rica clasificará al Mundial de Catar. (Pantallazo )

Más de tres décadas en Teletica

Ignacio Santos llegó a Teletica en 1994 y asumió la codirección de Telenoticias en 1998 junto a Pilar Cisneros, hasta 2013. Desde entonces, quedó como director único hasta este 17 de febrero del 2026.

En 1994 recibió el premio Jorge Vargas Gené, otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, y en 1997 ganó el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, el máximo galardón periodístico del país.

Aunque deja la dirección del noticiero, don Ignacio seguirá en los medios por un tiempo más. Continuará en el programa radial Malas compañías y la producción de ¿Quién quiere ser millonario? confirmó a La Teja que el periodista seguirá como presentador en la décima temporada del formato.