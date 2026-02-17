Familia Picado Cozza se despide de Ignacio Santos y le agradece 32 años de entrega en Teletica

Ignacio Santos deja la dirección de Telenoticias tras 32 años en Teletica. (Instagram)

Después de más de tres décadas ligado a la televisora, Ignacio Santos se despide de la dirección de Telenoticias, y la familia Picado Cozza no dejó pasar el momento sin dedicarle un mensaje público.

Mediante un comunicado oficial, desde Teletica informaron que la salida se dio de común acuerdo y aprovecharon para reconocer la trayectoria del periodista, quien acumuló 32 años de trabajo en la empresa y casi tres décadas liderando el principal noticiero del canal.

En el mensaje, la familia destacó su compromiso con la veracidad, la ética y la calidad informativa, pilares que fortalecieron la credibilidad del espacio noticioso y lo mantuvieron como uno de los referentes en la televisión costarricense.

Ignacio Santos dejó Teletica este martes. (Ignacio Santos /Ignacio Santos)

También resaltaron su liderazgo y la huella que deja en el equipo de trabajo, así como la confianza construida con la audiencia a lo largo de los años.

“El legado será imborrable”, señalaron en el pronunciamiento, al tiempo que le desearon éxitos en los nuevos proyectos que emprenda.

La salida de Ignacio Santos marca el cierre de una etapa importante para Telenoticias y abre un nuevo capítulo en la historia del informativo.