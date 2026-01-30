Ignacio Santos confirma sorpresiva noticia antes del debate de Teletica: su retiro

El periodista Ignacio Santos confirmó este jueves una sorpresiva noticia minutos antes del inicio del Debate Final de Teletica.
Durante la transmisión streaming de la previa del encuentro entre candidatos presidenciales, Santos anunció que este será el último debate que presente.
LEA MÁS: “Lo pescaron”: El video que dejó frío a Elías Alvarado en plena transmisión de Telenoticias
“Hay ansiedad y ganas de hacerlo (el debate). La ansiedad más grande que tengo con este debate es que va a ser mi último debate”, afirmó el director de Telenoticias.
Antes de dar la noticia, don Ignacio celebró el ambiente que había en las afueras de la televisora de Sabana Oeste con motivo del debate del 7, que inicia a las 8 de la noche.
“Durante muchos años así fue y así debería ser siempre: gente de diferentes partidos conviviendo a pesar de las diferencias.
LEA MÁS: Ignacio Santos confirma que Laura Fernández rechazó otra invitación que le hizo Teletica
“Me emociona y le da mucho sentido a nuestro trabajo y la razón de ser de este canal que siempre ha pretendido esto: ser una gran familia”, manifestó.
Se dice que Santos está próximo a acogerse a su pensión, de ahí que este será el último debate en el que esté al frente. El periodista se jubilaría los próximos meses de este 2026.