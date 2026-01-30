Ignacio Santos confirma sorpresiva noticia antes del debate de Teletica: su retiro

El periodista Ignacio Santos confirmó este jueves una sorpresiva noticia minutos antes del inicio del Debate Final de Teletica.

Ignacio Santos presente este jueves su último debate en canal 7. (Rafael Pacheco Granados)

Durante la transmisión streaming de la previa del encuentro entre candidatos presidenciales, Santos anunció que este será el último debate que presente.

“Hay ansiedad y ganas de hacerlo (el debate). La ansiedad más grande que tengo con este debate es que va a ser mi último debate”, afirmó el director de Telenoticias.

Ignacio Santos presenta este jueves su último debate presidencial en canal 7. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Antes de dar la noticia, don Ignacio celebró el ambiente que había en las afueras de la televisora de Sabana Oeste con motivo del debate del 7, que inicia a las 8 de la noche.

“Durante muchos años así fue y así debería ser siempre: gente de diferentes partidos conviviendo a pesar de las diferencias.

Ignacio Santos dijo esto sobre su futuro en Teletica

“Me emociona y le da mucho sentido a nuestro trabajo y la razón de ser de este canal que siempre ha pretendido esto: ser una gran familia”, manifestó.

Ignacio Santos confirmó la noticia de su último debate en la previa del encuentro entre candidatos presidenciales que organizó Teletica. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Se dice que Santos está próximo a acogerse a su pensión, de ahí que este será el último debate en el que esté al frente. El periodista se jubilaría los próximos meses de este 2026.