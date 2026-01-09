Ignacio Santos confirma que Laura Fernández rechazó otra invitación que le hizo Teletica

El periodista y director de Telenoticias, Ignacio Santos, confirmó este jueves que la candidata presidencial Laura Fernández también rechazó otra invitación que le hizo canal 7, distinta al Debate Presidencial de Teletica programado para el próximo 29 de enero.

Ignacio Santos es el director de Telenoticias. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: (Video) Se destapa el motivo por el que Laura Fernández no va a debate de Teletica y la razón la deja muy mal parada

La aspirante oficialista también dijo “no” a Café Política

Durante un editorial que dirigió Santos este jueves en Telenoticias, el comunicador dio a conocer que la aspirante del Partido Pueblo Soberano también le dijo “no” a la invitación que le cursaron para una entrevista en el programa Café Política.

El espacio se estrenó este lunes 5 de enero y, aunque la intención del canal era entrevistar, individualmente, a los 20 candidatos a la presidencia, la candidata oficialista rechazó estar ahí.

Ignacio Santos se pronuncia sobre las reglas del Debate Presidencial de Teletica

Las razones que dio Laura Fernández, según Ignacio Santos

“La candidata Fernández declinó hace tres días la invitación al debate que le habíamos formulado el pasado 30 de noviembre, argumentando problemas de agenda. La misma razón utilizó para también rechazar la invitación que le hicimos para participar en nuestro programa Café Política”, señaló el director del noticiero de canal 7.

LEA MÁS: Teletica se sacude y le responde a Pilar Cisneros por algo muy grave que dijo sobre la empresa

Teletica mostró el correo enviado por el equipo de la candidata

Santos mostró parte del correo electrónico que le envió el equipo de comunicación de Laura Fernández, en el que se les informaba oficialmente sobre la decisión de la candidata de no asistir a esos espacios televisivos.

Laura Fernández también rechazó participar en el espacio de entrevistas de canal 7, Café Política. Fotografía: Archivo. (La Nación/Cortesía para LN/Cortesía para LN)

El debate presidencial se mantendrá bajo las mismas reglas

Don Ignacio hizo referencia a este tema luego de explicar que el Debate Presidencial de Teletica 2026 se realizará bajo las mismas reglas que han regido el espacio desde el 2010.

Ese punto ha sido cuestionado por sectores afines al chavismo, quienes han utilizado ese argumento para justificar la ausencia de Laura Fernández en el debate organizado por Teletica.

LEA MÁS: Video: Pilar Cisneros se equivoca en vivo y asegura que prometió lealtad a Rodrigo Arias en lugar de Rodrigo Chaves