(Video) Se destapa el motivo por el que Laura Fernández no va a debate de Teletica y la razón la deja muy mal parada

Pilar Cisneros, diputada oficialista, destapó el motivo por el que Laura Fernández declinó ir al debate de Teletica y la razón deja muy mal parada a la candidata.

Pilar Cisneros dejó muy mal parada a Laura Fernández porque dio a conocer que Laura no va al debate de Teletica porque no quiera, sino porque no la dejan. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Resulta que a Cisneros le consultaron qué opina de que la candidata del Partido Pueblo Soberano no vaya al debate de canal 7, uno de los más importantes del país por el rating que tiene, y la respuesta de la legisladora encendió la polémica.

“Yo desde el principio le dije: al debate de Canal 7 no vas de ninguna manera”, comenzó diciendo Pilar, o sea, dejando claro que la candidata no es que no quiso ir, es que no la dejaron ir. Esto deja en el aire la duda de: ¿quién tomará las decisiones en un eventual gobierno de Laura Fernández?.

Fuertes acusaciones contra Teletica y Canal 7

Cisneros fue más allá y lanzó una acusación bastante fuerte contra Teletica, ya que aseguró que en ese canal invitan a los candidatos que más paguen. “En mi época las reglas eran claras y simples: si es para cuatro, a los cuatro primeros. No el que pague para ir a un debate”, aseveró la exempleada de Teletica.

En el medio La Teja se solicitó una posición a Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, pero fue muy escueto en su respuesta. “En este momento no nos vamos a referir, ella tendrá sus razones para decir lo que dijo, en su momento nos pronunciaremos”, expresó Nájera. También se le consultó si le sorprendía que esas palabras vinieran de una excompañera del canal, pero prefirió esperar a una respuesta oficial preparada.

Polémica en redes sociales por liderazgo de la candidata

Como era de esperarse, el video generó revuelo en las redes sociales, ya que muchas personas están cuestionando el liderazgo de Fernández. “¡¿Quién manda en esa campaña, por Dios?! ¿Por qué escogieron a Laura de candidata si no es capaz de recibir palo en público?“, dice uno de los comentarios en el posteo del perfil de Piero Calandrelli en la red social X.

La declaración de Cisneros deja la duda de quién tomará las decisiones por Laura Fernández en un eventual gobierno suyo. (La Nación/Cortesía para LN/Cortesía para LN)

La crítica ciudadana apunta a si existirán filtros de comunicación en un posible mandato, cuestionando la autonomía de la aspirante presidencial ante las directrices de Pilar Cisneros.