“Mala copia de su presidente”: Laura Chinchilla estalla contra Laura Fernández tras ataques en video sobre Venezuela

La expresidenta Laura Chinchillaenvió un contundente mensaje a la candidata del Partido Pueblo Soberano,Laura Fernández, por un polémico video que fue publicado hace unos días.

LEA MÁS: Tiene que ver lo que sucede en playa Jacó en la madrugada para salvar miles de tortugas

Resulta que la aspirante a la presidencia compartió en redes sociales un video en el que se refería a la situación en Venezuela, para dar un mensaje de que en su eventual gobierno habrá “orden, ley y autoridad”.

Pero también aprovechó esta ocasión para tirarles a los exmandatarios Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís por reunirse con dictadores como Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Raúl Castro.

“Como presidenta no haré lo que otros gobiernos recientes hicieron, como Laura Chinchilla del PLN (Partido Liberación Nacional) o Luis Guillermo Solís del PAC (Partido Acción Ciudadana): reunirse, legitimarse, hasta tomarse fotos con dictadores y violadores de derechos humanos como Hugo Chávez y Raúl Castro”, dijo la candidata.

Ante esto, Laura Chinchilla no se quedó callada y respondió con dureza.

La Sra. Fernández, candidata del chavismo, salió de su escondite no para debatir con sus contrincantes, sino para atacarme a mi.



Quiero recordarle que no soy candidata; simplemente ejerzo mi derecho ciudadano a opinar sobre la elección de nuestros gobernantes. Si cree que me… pic.twitter.com/i2UyDA1viW — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) January 6, 2026

“La señora Fernández, candidata del chavismo, salió de su escondite, no para debatir con sus contrincantes, sino para atacarme a mí. Quiero recordarle que no soy candidata, simplemente ejerzo mi derecho ciudadano a opinar sobre la elección de nuestros gobernantes. Si cree que me silenciará con tácticas de intimidación como acostumbra su gobierno, está muy equivocada”, expresó la expresidenta.

LEA MÁS: Comando de campaña de Laura Fernández sufre tremenda baja a menos de un mes de las elecciones presidenciales

“No es digno de quien aspira para la presidencia”

La exmandataria aprovechó el mensaje para aclararle algunos puntos a Laura Fernández. Ella señaló que el mensaje que la candidata dio hace unos días no es digno de quien aspira a la presidencia de la República.

Laura Chinchilla señaló que el mensaje que dio Laura Fernández no es digno de quien aspira a la presidencia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El mensaje que Pilar (Cisneros) le pidió leer no es digno de quien aspira a la presidencia. Su tono es grosero y populista, dejándola como una mala copia de su presidente. Además, utiliza imágenes fuera de contexto para respaldar sus mentiras”, indicó Laura Chinchilla.

La expresidenta Laura Chinchilla dio un fuerte mensaje a Laura Fernández por un polémico video de la candidata presidencial. (Jose Cordero/José Cordero)

Ella señaló que a lo largo de su carrera en la política, ha acumulado fotografías con diferentes dirigentes de todo el mundo y que no admitirá cuestionamientos sobre sus convicciones democráticas.

“Eso no significa que haya compartido sus opiniones ni avale sus acciones. Aún más, mi gobierno dio por cerrado el acuerdo con Petrocaribe mientras gobernaba el otro Chávez. No encontrarán alusión positiva alguna de mi persona hacia ningún dictador que haya habitado este planeta”, sentenció.

LEA MÁS: MOPT amplía horarios en enero para pruebas teóricas y prácticas de manejo