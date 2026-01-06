Comando de campaña de Laura Fernández sufre tremenda baja a menos de un mes de las elecciones presidenciales

Carlos Valenciano, quien cedió sus acciones en el canal OPA para unirse a la campaña de Laura Fernández, dejó su cargo como coordinador de finanzas del Partido Progreso Social Democrático (PPSO). Francisco Gamboa, jefe de campaña, confirmó la noticia.

La agrupación política señala que la decisión se debe a los múltiples compromisos empresariales de Valenciano y al alto volumen de trabajo que implica manejar los números de una campaña presidencial.

Laura Fernandez sufre baja en su comando de campaña. (Lilly Arce)

A pesar de que ya no será el encargado directo del área —que ahora será manejada por una comisión de trabajo—, Valenciano no se irá del todo, pues se quedará como asesor del partido, asegura el PPSO.

Valenciano prefirió no hablar con la prensa

Ante las consultas de los medios de comunicación sobre los motivos del porqué deja el cargo en el comando de campaña y si volverá a OPA, él dijo que no está dando declaraciones a ningún medio de comunicación.

La noticia de la salida del empresario se dio horas después de que se diera a conocer que Laura Fernández había cancelado su participación en el debate presidencial de OPA.

Carlos Valenciano Kramer dejó su cargo en el comando de campaña de Laura Fernández. (Lucía Astorga)

Según Douglas Sánchez, director de noticias de la televisora, hubo una serie de confusiones en la comunicación. El 13 de noviembre en el PPSO le dijeron que no asistiría por un tema de agenda, pero luego, la misma candidata llamó para decir que sí iría.

Finalmente, el 27 de diciembre, informaron que Fernández no llegaría al debate, a pesar de que el canal ya tenía la promoción del debate al aire. También informaron que nadie del partido se presentó a la reunión de coordinación realizada el 19 de diciembre.