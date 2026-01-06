Pilar Cisneros en la mira del TSE por un polémico detalle en la campaña del PPSO

Pilar Cisneros, diputada oficialista, está bajo la lupa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por una denuncia que presentaron contra el Partido Pueblo Soberano.

La entidad confirmó que recibió una denuncia interpuesta por Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), contra el Partido Pueblo Soberano por supuestamente usar vallas publicitarias con contenido engañoso.

Pilar Cisneros aparece en vallas del PPSO para un puesto que no existe y el TSE recibió una denuncia al respecto. (Cortesía)

“El Tribunal Supremo de Elecciones recibió una denuncia por parte de Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional, donde objeta el contenido de vallas presuntamente colocadas por el Partido Pueblo Soberano y se hace alusión a la señora Pilar Cisneros Gallo como diputada de honor”, informó Andrei Cambronero, jefe del Despacho de la Presidencia del TSE.

“Ese asunto ha entrado en fase de admisibilidad por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de suerte que no puede hacerse una valoración sobre el caso concreto en este momento”, agregó el funcionario.

LEA MÁS: Pilar Cisneros desconoce por qué pusieron su foto en vallas para puesto que no existe: “No fui consultada”

Guillén señala en la denuncia unas vallas publicitarias en las que se presenta a la actual diputada Pilar Cisneros como “diputada de honor”, una figura que no existe en el ordenamiento jurídico costarricense, creando una apariencia falsa de investidura o candidatura que simplemente no es real.

Él piensa que la estrategia no es un traspié inocente, sino una práctica que induce a error al electorado, al asociar la imagen de una figura pública, no candidata, con candidaturas que sí están en disputa.

“Se trata de una maniobra objetivamente capaz de confundir a las personas votantes, sugiriendo vínculos formales e institucionales que no existen dentro del proceso electoral”, afirmó.

LEA MÁS: ¡Le programaron la cita hasta el 2054! ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para disminuir las listas de espera?

La misma Pilar Cisneros reconoce que el puesto de "diputada de honor" no existe. (José Cordero)

Cisneros dice que nadie le pidió permiso para usar su foto

En La Teja ya habíamos conversado con la propia Cisneros sobre el tema y ella aseguró que nadie le pidió permiso para usar su imagen.

“La verdad es que no tengo idea de quién lo puso o por qué lo pusieron. Estoy totalmente consciente de que ese puesto de diputada de honor no existe.

“Yo no fui consultada, obviamente, si hubiera sido consultada, hubiera dicho que no, pero no tengo ninguna potestad de decirles o indicarles a los responsables qué hacer y qué no hacer”, manifestó la legisladora.