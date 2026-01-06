Polémico video de Ana Virginia Calzada sacude la campaña y salpica a Chaves, a Pilar y a Laura Fernández

La campaña presidencial se calentó en las últimas horas luego de que la candidata del Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, difundiera un video en el que lanza fuertes acusaciones contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves; la diputada Pilar Cisneros, y la aspirante presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, a quienes relaciona con el narcotráfico.
El material, que ya anda rodando como pólvora en redes sociales, levantó roncha y desató una fuerte polémica en el ambiente político, tanto por su contenido como por la forma en que se presentan los mensajes.
En el clip se observa un ambiente nocturno y oscuro. Aparece un hombre caracterizado un diablo, con grandes cachos y vestido completamente de rojo, quien lanza un discurso cargado de simbolismo y frases alarmantes:“Costa Rica, políticos, asesinatos, narco, jóvenes sicarios. ¡Hasta la muerte haciendo fila en la Caja!”, dice el personaje.
Al cierre del video, aparece la propia Ana Virginia Calzada, quien remata con un mensaje directo al electorado:“Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al diablo. ¡Fuera Laura! ¡Fuera Chaves! ¡Fuera el narco! ¡Los buenos somos más!”, expresa la candidata.
El video no pasó desapercibido y ya genera reacciones encontradas, mientras la campaña entra en una etapa cada vez más tensa y confrontativa.