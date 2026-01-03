Política

Rodrigo Chaves por fin se pronunció sobre la detención de Nicolás Maduro

Rodrigo Chaves dio un mensaje sobre la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos

Por Rocío Sandí

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, al fin se refirió a la detención de Nicolás Maduro por medio de un mensaje en sus redes sociales.

Este sábado el mundo se despertó con la sorpresa de que Estados Unidos ingresó con un ataque armado a Venezuela para detener a Maduro y llevarlo al país norteamericano a que enfrente la justicia por múltiples cargos que le achacan, entre ellos corrupción y narcotráfico.

Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
Rodrigo Chaves celebra la detención de Nicolás Maduro. (Rafael Pacheco)

Presidencia envió un audio del Chaves, en el que aprueba el operativo realizado por Estados Unidos, mismo que fue posteado por el presidente en redes sociales.

“Mi gobierno declaró desde el principio que Maduro cometió fraude electoral, por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes en Venezuela y en el extranjero.

“Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude recuperar la democracia y el estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó. Celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos”, expresó el mandatario.

Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela
Nicolás Maduro fue detenido este sábado en la madrugada mientras dormía. (Shutterstock)
