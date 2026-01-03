Juan Carlos Hidalgo se pronuncia sobre la detención de Nicolás Maduro

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se pronunció este sábado en la mañana sobre la detención de Nicolás Maduro, luego de la intervención que hizo Estados Unidos en Venezuela.

“El mundo libre debe celebrar hoy el fin de una de las peores dictaduras que ha conocido América Latina. Durante más de una década, Venezuela fue secuestrada por una banda criminal que capturó el Estado, desmanteló el orden constitucional y utilizó las instituciones públicas como instrumentos de represión, corrupción y enriquecimiento ilícito.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos este sábado y enfrentarán la justicia en Estados Unidos. (AFP)

“Se trató de una estructura de poder de crimen organizado que reprimió la disidencia, torturó, asesinó, anuló la soberanía popular, forzó al exilio a millones de ciudadanos y sirvió de plataforma para el tráfico internacional de cocaína”, expresó el candidato.

Hidalgo también hizo un llamado a la reflexión para detectar cuándo la democracia de un país está en riesgo.

“La experiencia venezolana demuestra que estos sistemas no se corrigen con gestos simbólicos ni con neutralidades fingidas. Cuando un grupo criminal usurpa el poder, viola sistemáticamente los derechos humanos y clausura toda vía democrática, la inacción internacional deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad frente al Estado de derecho.

Juan Carlos Hidalgo celebra la detención de Nicolás Maduro. (Alonso Tenorio)

“Venezuela enfrenta hoy una oportunidad histórica para recuperar la constitucionalidad y reconstruir sus instituciones legítimas. Este momento envía una señal inequívoca a la región: la democracia se defiende con firmeza y sin ambigüedades. Venezuela merece volver a ser una república libre”, añadió.