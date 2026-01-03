Rusia ya se pronunció por detención de Maduro por parte de EE. UU. e hizo una exigencia a Trump

El gobierno de Rusia ha emitido una respuesta contundente y una exigencia de transparencia inmediata tras los informes que confirman la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

El gobierno de Rusia calificó la detención de Nicolás Maduro como una agresión armada de Estados Unidos. (DREW ANGERER GAVRIIL GRIGOROV/AFP)

A través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración de Vladimir Putin manifestó su profunda preocupación por la integridad del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, tras la ofensiva militar ejecutada por los Estados Unidos en territorio de Venezuela.

LEA MÁS: Secretario de Estado de Estados Unidos confirma que Nicolás Maduro enfrentará juicio por liderar el cártel de los Soles

La diplomacia rusa calificó la operación, ordenada por la gestión de Donald Trump, como un acto de fuerza que vulnera los principios básicos de la soberanía nacional.

“Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación", sentenció la cancillería moscovita en su pronunciamiento oficial.

Una denuncia por agresión extranjera

El comunicado de Rusia enfatiza que la extracción forzosa de un jefe de Estado constituye un precedente peligroso en las relaciones internacionales contemporáneas.

Esta postura choca directamente con la narrativa de Washington, donde Donald Trump ha defendido la captura como una medida necesaria para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo internacional.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026 en un ataque a Venezuela (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Moscú ha sido uno de los aliados más cercanos de la gestión de Nicolás Maduro, brindando apoyo militar, económico y diplomático durante más de una década. Por ello, la exigencia de una “aclaración inmediata” busca presionar a la Casa Blanca para que revele detalles sobre el estado de salud de los detenidos y el lugar exacto donde permanecen recluidos tras haber sido sacados de Venezuela por unidades de élite estadounidenses.

LEA MÁS: Ministro de Defensa de Venezuela: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.