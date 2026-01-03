Experto explica cómo podría impactar a Costa Rica la detención de Maduro por parte de EE. UU.

La sorpresiva captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses este 3 de enero de 2026 ha generado una ola de incertidumbre global.

Para entender qué sigue para Venezuela y cómo afecta esto a Costa Rica, conversamos con Carlos Cascante, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA).

Cascante fue enfático al señalar que, aunque el golpe es histórico, la salida de Maduro no significa necesariamente el colapso inmediato de la estructura de poder en ese país.

Detención de Nicolás Maduro podría traer meses de dolor a los venezolanos. (AFP)

El régimen es más que una sola persona

Según el experto, Maduro es la cara pública de un sistema complejo integrado por cuerpos de inteligencia, seguridad y operadores políticos.

Cascante advierte que aún quedan en el poder figuras “recalcitrantes” como Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, quien controla fuerzas de seguridad vitales.

“El hecho de que salga Maduro no es el final del régimen. Puede ser un paso importante, pero no necesariamente el final”, explicó el analista.

Él señala que los próximos meses podrían ser de mucho dolor e inseguridad para la sociedad venezolana mientras se intenta concretar un cambio de mando.

Maduro deberá enfrentar la justicia en Estados Unidos. (AFP)

Repercusiones para Costa Rica: migración

Uno de los puntos que más debe vigilar nuestro país es el tema migratorio. Costa Rica ya ha experimentado un aumento de la migración venezolana debido a las condiciones de ese país, y esta nueva crisis podría agravar la situación.

“El aumento de la represión por parte del régimen o la inseguridad de no saber qué va a pasar podría generar más migración”, señaló Cascante, aclarando que este es un escenario hipotético que depende de cómo reaccionen las fuerzas que aún quedan en Venezuela.

En cuanto al petróleo, el experto descartó un impacto fuerte en los precios internacionales debido a que la producción de Venezuela está en mínimos históricos por las sanciones y el descuido del propio régimen.

Costa Rica podría recibir más migrantes venezolanos. (AFP)

Alarmas en Nicaragua y Cuba

El operativo ordenado por la administración de Donald Trump envía un mensaje contundente a otros gobiernos autoritarios de la región.

Cascante asegura que los gobiernos de Nicaragua y Cuba deben tener las “alarmas a todo volumen”, pues Venezuela funcionaba como un bastión energético y económico para ellos.

El experto asegura que la acción de este sábado demuestra que el Departamento de Estado está dispuesto a llegar mucho más lejos de lo que muchos pensaban, lo que podría traducirse en futuras sanciones comerciales más pesadas para el régimen de Daniel Ortega, por ejemplo.