Trump sobre detención de Maduro: “La vi como un show televisivo”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que vio “en directo” la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue “como un show televisivo”.

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

La operación fue “muy bien organizada” y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

El mandatario aseguró que estuvo rodeado de un “montón de gente, incluidos generales” mientras veían la operación.

“Fue complicado, extremadamente complicado: toda la operación en sí, los aterrizajes, el número de aeronaves, las diferentes clases de helicópteros, de cazas... Teníamos un caza para cada posible situación”, explicó Trump.

“Penetraron en lugares donde no era posible penetrar, puertas acorazadas que estaban ahí precisamente para eso”, añadió.

Sobre dónde se encontraba Maduro, Trump dijo que “estaba en un lugar fuertemente custodiado, como una fortaleza. En realidad, estaba en una fortaleza”.

“Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde hay acero macizo por todas partes. No consiguió cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar en él, pero lo arrollaron tan rápido que no llegó a entrar. Nosotros estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo demás que se necesita para atravesar ese acero. Pero no nos hizo falta”, dijo Trump

Además, Trump dijo que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

“Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington “no iba a dejarse intimidar”.

Sobre posibles víctimas durante la detención de Maduro o personas heridas, dijo que todo salió bien.

“Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble. Creo que no tuvimos ningún muerto, tengo que decirlo, porque a un par de muchachos los alcanzaron, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado”, dijo.

“Pero que no hayamos tenido ningún muerto, que no perdiéramos ninguna aeronave, ya sabes, todo volvió, recuperamos todo. A uno le dieron bastante fuerte, a un helicóptero, pero lo recuperamos”.

Aunque Trump pensó en capturar a Maduro hace cuatro días, por condiciones meteorológicas decidieron esperar y cuando las nubes se lo permitieron actuaron.

Maduro será llevado a Nueva York.

“Están en un barco, pero se dirigirán a Nueva York. Los sacaron en helicóptero y se fueron en helicóptero en un vuelo agradable. Estoy seguro de que les encantó”.

Trump aseguró que estarán a cargo e involucrados en Venezuela mientras se puede hacer una transición segura y que de la libertad a Venezuela.