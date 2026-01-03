Internacionales

China ya dio su posición por detención de Maduro y fue tajante

China se une a Rusia, Irán, Cuba y México como los países que condenan el ataque de EE. UU. a Venezuela

Por AFP y Marcelo Poltronieri

China ya se pronunció por la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su reacción fue tajante al asegurar que “condena firmemente” el ataque a Venezuela.

El presidente chino Xi Jinping (izq.) da la bienvenida al presidente venezolano Nicolás Maduro (dcha.) en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing
El presidente chino Xi Jinping (izq.) se había reunido con Nicolás Maduro (dcha.) en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing (HANDOUT/AFP)

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó que detuvieron a Maduro la madrugada de este sábado tras intensos bombardeos en Caracas.

Además de China, otros países cercanos a Venezuela, como Cuba, Irán y Rusia, se pronunciaron en contra del ataque estadounidense. Lo mismo hizo Claudia Sheibaum, presidenta de México.

China aseguró que estas acciones amenazan “la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”.

“China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.

“Tal comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello”, añadió.

China pide no salir a la calle

China pidió el sábado a sus ciudadanos en Venezuela que eviten salir a la calle “salvo absoluta necesidad”, informó un medio estatal, después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran el país y capturaran a su presidente Nicolás Maduro.

Venezolanos residentes en Chile celebran en Santiago la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. Fotografía:
Venezolanos residentes en Chile celebran en Santiago la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. Fotografía: (JAVIER TORRES/AFP)

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino insta a evitar los viajes al país y recomienda a quienes están allí “monitorear de cerca la situación de seguridad local, reforzar las medidas de seguridad y la preparación para emergencias y evitar salir salvo absoluta necesidad”, señaló la televisión estatal CCTV.

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Editor, encargado de las secciones de Inteligencia Artificial y Nacionales. Ayuda en la estrategia de redes sociales. Trabaja en Grupo Nación desde el 2012. Es bachiller en Periodismo, licenciado en Producción Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital.

