(Video) Vea la emotiva reacción de periodista venezolana de Univision al saber que detuvieron a Maduro en vivo

La noticia de la captura de Nicolás Maduro ha generado un impacto emocional profundo que ha trascendido las esferas políticas, llegando a conmover de manera visible a los profesionales de la comunicación.

La periodista Elyangelica González no pudo contener las lágrimas al informar sobre Nicolás Maduro en Venezuela. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Durante una transmisión de emergencia de la cadena Univision, la periodista venezolana Elyangelica González protagonizó un momento que se volvió viral de inmediato al romper en llanto mientras intentaba informar sobre el arresto del líder chavista tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas.

El quiebre emocional de la comunicadora ocurrió momentos después de que se confirmara que Donald Trump había ordenado una ofensiva a gran escala en Venezuela. González, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, confesó ante las cámaras que el cuerpo le temblaba por la magnitud de lo que estaba informando, reflejando el sentir de millones de sus compatriotas que han vivido décadas bajo el mandato ahora interrumpido.

LEA MÁS: Rusia ya se pronunció por detención de Maduro por parte de EE. UU. e hizo una exigencia

El factor humano en la noticia histórica

La reacción de la periodista comenzó cuando su compañero de estudio le cedió la palabra para comentar los últimos detalles sobre la extracción forzosa de Nicolás Maduro y su esposa.

“Definitivamente a todos los venezolanos... te puedo hablar por mí, estoy en este momento, el cuerpo me tiembla por lo que está pasando”, expresó la reportera antes de quedar en silencio por la emoción. El video de este momento ha acumulado millones de reproducciones en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo del impacto social de la noticia.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos por Estados Unidos la madrugada de este sábado. (-/AFP)

Donald Trump, desde Washington, continuaba emitiendo actualizaciones sobre el éxito del operativo en Venezuela, mientras en las pantallas de televisión el componente humano de la tragedia y la esperanza venezolana quedaba expuesto en vivo y directo.

Un fenómeno viral en redes sociales

Las plataformas digitales se inundaron rápidamente con mensajes de apoyo a la comunicadora. Muchos usuarios destacaron que su reacción fue la representación genuina sobre un cambio de rumbo en su nación. Mientras tanto, en Caracas, la calma tensa tras los bombardeos contrastaba con la euforia o el llanto que se reportaba desde estudios de televisión en Estados Unidos y otras capitales del mundo.

WhatsApp Video 2026-01-03 At 8.32.55 AM

El presidente Donald Trump ha programado una declaración formal que será transmitida por todas las grandes cadenas, pero para muchos, el momento más humano y recordado de este sábado será el rostro de una periodista que, ante la captura de Nicolás Maduro, no pudo separar su labor de su identidad como ciudadana. Este hecho subraya cómo la política de alto nivel afecta de manera directa la fibra emocional de quienes tienen la tarea de narrar la historia en tiempo real.

LEA MÁS: Secretario de Estado de Estados Unidos confirma que Nicolás Maduro enfrentará juicio por liderar el cártel de los Soles

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.