María Corina Machado envía el mensaje que tanto esperaban los venezolanos tras detención de Nicolás Maduro

María Corina Machado, una de las principales opositoras al régimen de Nicolás Maduro, ya se pronunció ante la detención del político por parte de Estados Unidos y envió el mensaje que tanto quería escuchar el pueblo venezolano.

Este es el comunicado completo que emitió María Corina, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2025.

“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo se pronuncia sobre la detención de Nicolás Maduro

La opositora venezolana, María Corina Machado, se refirió a la detención de Nicolás Maduro. (AFP)

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando.

LEA MÁS: China ya dio su posición por detención de Maduro y fue tajante

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.

María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2025. (AFP)

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

“A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

“En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

“VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

Maduro será llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por múltiples delitos.