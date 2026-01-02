Pilar Cisneros desconoce por qué pusieron su foto en vallas para puesto que no existe: “No fui consultada”

La diputada Pilar Cisneros dice que no tiene idea de por qué el Partido Pueblo Soberano (PPSO) está usando su imagen en vallas publicitarias de la campaña de Laura Fernández, en la que pareciera estar postulada para un puesto que no existe.

En los últimos días han aparecido vallas en distintas zonas del país en las que se muestra a varios candidatos a diputados por esa agrupación política y también aparece la foto de Cisneros con la leyenda “diputada de honor”, un puesto que no existe.

Pilar Cisneros dice que no sabe porqué usaron su foto en las vallas, no le pidieron permiso. (Asamblea Legislativa)

Como Cisneros es diputada actualmente, la ley no le permite ser diputada en la próxima administración. Para volver a ocupar una curul, deberá esperar al menos cuatro años para poder postularse de nuevo.

Como ya hay personas que han calificado el tema de las vallas como un engaño, le consultamos a la propia Cisneros sobre el tema y ella aseguró que nadie le pidió permiso para usar su imagen.

“La verdad es que no tengo idea de quién lo puso o por qué lo pusieron. Estoy totalmente consciente de que ese puesto de diputada de honor no existe.

“Yo no fui consultada, obviamente, si hubiera sido consultada, hubiera dicho que no, pero no tengo ninguna potestad de decirles o indicarles a los responsables qué hacer y qué no hacer”, manifestó la legisladora.

También le consultamos a la jefa de fracción oficialista si había conversado del tema con la gente del PPSO y dijo que no, ya que se encuentra de vacaciones con su familia.

PPSO asegura que no son vallas oficiales, sino que las pone la gente. (Cortesía)

Politólogo califica las vallas como una “mentira”

El politólogo Gustavo Araya dice que el tema es delicado porque muestran una “mentira”.

“No existe el cargo de diputación de honor, entonces esa es la primera mentira. Además, doña Pilar Cisneros no va para diputada, entonces, ¿qué está haciendo ahí con la candidata presidencial y dos aspirantes a diputaciones? Ella no va a tener ningún cargo de elección popular, esto es abiertamente manipulación, no tiene por qué estar en propaganda, no debería estar en propaganda.

“El problema fundamental acá es que el PPSO no tiene nada que ofrecer, sino el continuismo del chavismo, que lo representa Pilar Cisneros, y esto es muy pobre porque es un insulto a la inteligencia costarricense”, expresó el experto.

El politólogo dijo además que este tema podría incluso ser visto como un posible delito.

“Esto roza con la doble militancia. Aquí hay un posible delito, que hay que investigar por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, porque Pilar Cisneros no quedó electa con el PPSO y no ha renunciado al Partido Progreso Social Democrático, que fue el que la llevó a la diputación.

“Esta es la parte grave, ya no solo de manipulación, sino también de un ejercicio irregular absolutamente en términos de materia electoral costarricense”, agregó.

Politólogo dice que vallas representan manipulación para los votantes. (Cortesía)

PPSO se lava las manos sobre el tema

Al consultarle al Partido Pueblo Soberano quién tomó la decisión de publicar las vallas con la foto de Pilar Cisneros y por qué la muestran como si ella fuera candidata a uno de los puestos de elección popular en las próximas elecciones, nos dijeron que no fueron ellos.

“Esa valla no es oficial del Partido Pueblo Soberano y desconocemos quiénes son los responsables de haberla hecho.

“Contamos con un gran apoyo genuino del pueblo que quiere la continuidad y no todos los signos externos (vallas, camisas, gorras, etc) son realizados por la estructura oficial del PPSO”, informó la agrupación política.

Campaña está en la recta final

La campaña electoral de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en febrero próximo ya entró en su etapa final.

En total son 20 los partidos políticos que lucharán por la silla presidencial.

05/11/2025/ Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

