Se viene una entrega masiva del FCL este 2026 y usted podría ser uno de los beneficiados

Este 2026 se dará un fenómeno interesante con el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), se trata de la entrega masiva de ese dinero para miles de trabajadores y usted podría ser uno de los beneficiados.

Pero, ¿por qué habrá una entrega masiva del FCL?

Si usted trabaja desde el 2001 o antes y no ha cambiado de patrón, le toca recibir el FCL. (Shutterstock)

El economista Fernando Rodríguez nos explicó a qué se debe y quiénes tienen derecho a pedir el FCL.

“El régimen de pensiones complementarias entró a regir en el 2001 y desde ese momento se estableció que los fondos acumulados en el FCL se iban a entregar cada cinco años si no había habido ruptura de la relación laboral y si la persona no se había acogido a la pensión.

“Entonces los primeros cinco años se cumplieron en el 2006, la segunda tanda fue en el 2011, luego en el 2016, después en el 2021 y ahora toca en el 2026. ¿Quiénes lo van a recibir? Bueno, las personas que desde que empezó la cotización en este régimen han mantenido una relación laboral ininterrumpida con el mismo patrón, o sea, los que están trabajando con el mismo patrón desde el 2001, pues cumplen quinquenio del FCL", dijo el economista.

¿Qué pasa con quienes cambiaron de patrono?

A quienes han tenido cambios de trabajo, se jubilaron, los que entraron a trabajar después, no les corresponde sacar el FCL ahorita, pues no cumplen el quinquenio este año con el aniversario de la entrada en vigencia de la norma.

“Ya van quedando menos personas porque tienen que tener esa condición, no solamente que estén trabajando desde el 2001, sino que estén trabajando de manera ininterrumpida con el mismo patrón.

Para retirar el FCL debe ponerse en contacto con su operadora de pensiones. (Melissa Fernández)

El FCL es un ahorro laboral que los empleadores aportan a sus trabajadores y que puede ser retirado en ciertas circunstancias, como la finalización de la relación laboral o después de cinco años de trabajo continuo con el mismo patrono.

Cada operadora de pensiones indica los requisitos y procedimientos para que los trabajadores lo soliciten. Si a usted ya le toca retirar el suyo y quiere hacer, debe ponerse en contacto con su operadora de pensiones.

También está la opción de dejar la plata ahí y retirarla cuando se jubile.