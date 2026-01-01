Señor de 84 años demuestra desde el Desfile de las Rosas que para cumplir sueños no hay edad

A sus 84 años, Federico Jara Caravaca se convirtió en uno de los costarricenses de mayor edad en disfrutar en vivo el Desfile de las Rosas. Este vecino de Hatillo, profesor de yoga durante 30 años, viajó a Pasadena, California, para cumplir un sueño que arrastraba desde su niñez.

Ni la lluvia ni el frío frenaron el sueño

Federico Jara Caravaca, vecino de Hatillo, cumplió su sueño de ver el Desfile de las Rosas en vivo. (Cortesía Luis Jara/Cortesía Luis Jara)

Según relató el propio “don Fede”, las condiciones climáticas no fueron impedimento para vivir el evento. La lluvia y el viento frío que marcaron la jornada no opacaron su emoción al observar de cerca las carrozas.

“El detalle de las carrozas es impresionante, el orden y la organización. Es totalmente otro mundo verlo en televisión a observar la calidad de los diseños”, expresó.

Primera vez en Pasadena

Esta fue la primera visita de Federico Jara en Pasadena, viaje que realizó acompañado por su hijo mayor, Arturo Jara. El adulto mayor aseguró que la experiencia lo hizo sentirse “como un chiquillo”, al poder presenciar uno de los eventos más tradicionales de Año Nuevo.

“Ha sido una experiencia muy bonita porque es la primera vez, logré cumplir ese sueño de estar aquí en el Desfile de las Rosas”, comentó en un video que nos compartió otro de sus hijos, Luis Jara.

Una decisión de último momento

El tico de 84 años viajó a Pasadena acompañado por su hijo mayor, Arturo Jara (Cortesía Luis Jara/Cortesía Luis Jara)

Luis nos explicó que el viaje se concretó de manera inesperada. La decisión se tomó el 30 de diciembre, cuando lograron conseguir boletos de último minuto en una de las tarimas principales, lo que permitió a don Federico disfrutar el desfile desde una ubicación privilegiada.

El caso de Federico Jara se suma a las historias de costarricenses que, sin importar la edad, logran cumplir sueños postergados y vivir experiencias únicas en uno de los eventos más emblemáticos del mundo.

Según su hijo, don Federico está en todas gracias a una vida dedicada al yoga y a una buena alimentación con dieta vegetariana.

Don Federico destacó el detalle y la organización de las carrozas del desfile. (Cortesía Luis Jara/Cortesía Luis Jara)

