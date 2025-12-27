Elías Alvarado vive un momento de gran felicidad y no se cambia por nadie

El periodista Elías Alvarado pasa por un momento de gran felicidad en medio de los preparativos para la transmisión especial de Teletica del famoso Desfile de las Rosas, uno de los eventos más esperados del inicio de año.

Alvarado viajó el miércoles a Pasadena, California, sede del tradicional Rose Parade, y ahí se llevó una sorpresa que lo tiene más que emocionado.

Elías Alvarado cubrirá en el lugar, por segundo año consecutivo, el Desfile de las Rosas para Teletica. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Elías Alvarado no pudo pasar Navidad con su familia: esto le pasó al periodista de Teletica

La visita que lo llenó de alegría

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos contó este viernes que recibió una visita muy especial: su mamá, doña Ruth, y su hermano menor, Rubén, llegaron hasta Pasadena para acompañarlo.

“Llegaron mami y mi hermano menor Rubén a Pasadena a visitarme”, expresó Elías este viernes en una publicación que hizo en Instagram, junto a una hermosa foto del reencuentro familiar.

El gesto lo llenó de agradecimiento, pues no es común que puedan verse con frecuencia.

La distancia que separa a la familia

Actualmente, Elías Alvarado vive en Nueva Jersey, mientras que su mamá y su hermano residen en Las Vegas, Nevada, lo que complica los encuentros familiares.

LEA MÁS: Elías Alvarado confirma resultados de la biopsia por lipoma que le quitaron de la frente

Sin embargo, la cercanía entre Las Vegas y Pasadena, en comparación con Nueva Jersey, permitió que aprovecharan la ocasión para reencontrarse en medio del compromiso profesional del periodista.

Elías Alvarado se reencontró en Pasadena con su mamá doña Ruth y su hermano menor, Rubén. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Gracias a Teletica, está más cerca de los suyos

El comunicador está más cerca de su familia gracias a que Teletica lo fichó por segundo año consecutivo como enviado especial a la cobertura del Desfile de las Rosas, que canal 7 transmitirá este 1.º de enero.

La designación no solo representa un reconocimiento a su trabajo periodístico, sino que también le regaló un momento personal inolvidable en plena antesala del evento.

LEA MÁS: Elías Alvarado estuvo al borde de la muerte y narra lo duro que fue salir de cuidados intensivos