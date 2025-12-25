Elías Alvarado no pudo pasar Navidad con su familia: esto le pasó al periodista de Teletica

El periodista de Teletica, Elías Alvarado, vivió una Nochebuena complicada y distinta, ya que no pudo compartir la fecha con su familia como suele hacerlo.

La noche de Navidad, el comunicador la pasó solo y lejos de su esposa, Tania, y de Saúl, el hijo de ambos, debido a un compromiso profesional de gran relevancia.

Elías Alvarado viajó el miércoles a Pasadena para la cobertura del Desfile de las Rosas. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Rumbo a Pasadena para cubrir el Desfile de las Rosas

La razón de la separación fue que Elías inició el miércoles por la tarde su viaje hacia Pasadena, California, en Estados Unidos, donde tendrá a cargo la cobertura del tradicional Desfile de las Rosas para canal 7.

El corresponsal de Telenoticias en Nueva York fue el único periodista elegido por Teletica para realizar la cobertura presencial del evento, que se lleva a cabo cada 1.º de enero y es seguido por millones de personas en todo el mundo.

Elías Alvarado se llenó de nostalgia tras separarse su familia. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

“Es la primera vez en el año que nos separamos”

Durante su trayecto, Alvarado compartió varias historias en Instagram, en las que mostró detalles del viaje en avión y su llegada a Pasadena.

“Es la primera vez en el año que nos separamos”, afirmó el periodista en una de sus publicaciones.

Además, Elías compartió una tierna fotografía que su esposa Tania y su hijo Saúl se tomaron en Nochebuena especialmente para él, gesto que evidenció que, aunque estén lejos físicamente, siguen unidos de corazón.

Segunda vez en el Rose Parade

Esta es la segunda ocasión en la que Elías Alvarado participa en la cobertura del Rose Parade, uno de los desfiles más emblemáticos de Estados Unidos.

Elías Alvarado mostró la foto que el enviaron Tania y Saúl por Navidad "fuera de casa". Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

El periodista también recibirá el Año Nuevo lejos de su familia, pero con la satisfacción de representar a Teletica y a Costa Rica en una cobertura internacional de gran importancia.