Ellos son los elegidos por Teletica para su transmisión del Desfile de las Rosas

Teletica anunció este lunes el equipo de figuras que tendrá a cargo la transmisión del Desfile de las Rosas, el próximo jueves 1.º de enero, a partir de las 8 de la mañana por canal 7.

La televisora le apostará a un elenco variado de presentadores, periodistas y expertos para llevar a los televidentes todos los detalles de este tradicional evento de Año Nuevo, uno de los más vistos a nivel mundial.

Elías Alvarado repetirá como enviado especial de Teletica a Pasadena, California, a la cobertura del Desfile de las Rosas. (Instagram)

Elías Alvarado repite en la cobertura internacional

Hace unos días, Teletica confirmó que Elías Alvarado formará parte de la transmisión por segundo año consecutivo, pero ahora se conoció el resto del equipo que lo acompañará desde Costa Rica.

Alvarado será el único enviado especial y tendrá la cobertura directamente desde Pasadena, California, sede del famoso Rose Parade. El periodista de Telenoticias realizará enlaces en vivo, entrevistas y reportajes especiales sobre las carrozas y curiosidades del desfile.

Juan Carlos Zumbado, Jennifer Segura y Mariela Montero serán los presentadores desde Costa Rica de la transmisión de canal 7 del Desfile de las Rosas. (Cortesía Teletica)

Presentadores y periodistas se encargarán del hilo conductor

Giselle Camacho, productora de la transmisión, explicó al sitio web de Teletica que, además de Alvarado, el elenco estará conformado por Jennifer Segura (Buen día), Juan Carlos Zumbado (Más que noticias) y Mariela Montero (7 Días y Los Doctores).

“El desfile va a tener la particularidad, igual que el año pasado, de que el hilo conductor lo van a dar los presentadores, quienes estarán narrando lo que se observa a través del enlace internacional que nos envía la cadena”, afirmó Camacho.

Expertos y cobertura en redes sociales

Canal 7 también eligió a la periodista de Buen día, Katherine Ortega, para encargarse de los reportes desde redes sociales, mientras que el análisis especializado estará a cargo de Cristina Alpízar, con amplia trayectoria en decoración floral, y Ernesto Gallardo, especialista en bandas y música.

Katherine Ortega, periodista de Buen día de canal 7, también será parte de la transmisión del Desfile de las Rosas de Teletica. (Cortesía)

Transmisión especial de hasta cinco horas

La transmisión del Desfile de las Rosas por Teletica iniciará a las 8 de la mañana con una previa especial. A las 10 a. m. arrancará la transmisión en vivo del evento y posteriormente habrá un resumen y análisis de la jornada.

Según estimaciones del canal, la cobertura se extenderá por cinco horas, es decir, hasta la 1 de la tarde.