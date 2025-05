La periodista “bajo perfil” de canal 7 es liguista hasta los huesos y así opina del Macho Ramírez

Mariela Montero fue la figura sorpresa de Teletica en su nuevo programa de medicina y salud, Los Doctores. Fotografía: Cortesía Mariela Montero. (Cortesía/Cortesía)

Intensa y muy apasionada en lo que hace, además de liguista hasta los huesos. Esas son dos características que definen muy bien a la periodista de canal 7, Mariela Montero.

La oriunda de Curridabat, pero vecina de Heredia, es la figura “bajo perfil” de Teletica, a pesar de que lleva seis años en la empresa y ha salido bastante en tele.

Montero, de 35 años, es reportera del programa 7 Días, periodista del sitio web de la televisora, y hace pocas semanas se estrenó como presentadora del programa Los Doctores.

Precisamente, su aparición en el nuevo espacio matutino de medicina y salud del canal del trencito, puso a Mari más en el ojo público y La Teja quiso conocer más sobre ella.

¿Quién es Mariela Montero?

Soy una persona bastante intensa. Es la palabra con la que más me describen, porque me gusta poner todo mi empeño en lo que hago. Me encanta poder contar historias, me fascina desplazarme y conocer personas que, en otro contexto, no podría conocer. Diría que soy una persona muy apasionada y con gran sentido de conectar con la gente.

¿Cómo llegó a Teletica?

Tengo como 10 años de ser periodista y, de esos, llevo seis en Teletica. Empecé en 7 Días, pero mis inicios fueron como practicante en La Nación, luego me vinculé al periodismo de economía muy rápido, y durante varios años fui la editora de una revista centroamericana de economía, a la que renuncié porque sentí que había tocado techo, y renuncié también al periodismo. Luego me ofrecieron un puesto en Columbia y después me contactó Rodolfo González y me ofreció el puesto en 7 Días.

Mariela Montero es reportera del programa 7 Días desde hace seis años. En ocasiones ha tenido la oportunidad de presentar el programa de los lunes de canal 7. Fotografía: Cortesía Mariela Montero. (Cortesía/Cortesía)

¿Mandó a volar el periodismo un tiempo?

Sí, y con mi cuñado, empecé a estudiar cosas de procesamiento de datos y a llevar cursos de eso. Lo que pasa es que soy muy entregada y me gusta hacer las cosas lo mejor que se pueda, y esa revista era muy demandante, desgastante y absorbente, y me saturé, me sentí como embotada, quería tener vida y eso me llevó a tomar esa decisión.

¿Cómo llega a estudiar periodismo?

Siempre tuve una inclinación por la escritura, de pequeña escribía libros y poesía. Curiosamente, siempre me vi como periodista de medios escritos, nunca como periodista de televisión.

También estudió teatro…

Sí, es que estudié en el Conservatorio Castella y ahí se inició la conexión con el arte. En algún momento quise ser actriz, pero tuve malas experiencias porque el teatro de acá no me gustaba, y después de cuatro años de estudiar teatro en la Universidad Nacional me di cuenta que aquí (en Costa Rica) no podía tener la carrera de teatro que yo quería.

¿Estuviste en carteleras?

Mucho en obras de la universidad, pero también fui a Perú y tuve un par de participaciones en obras de teatro comerciales.

Mala para comer: Le hace a la música: La menor de tres: Mariela es bien complicada para comer porque muchísimas cosas no le gustan; prácticamente solo ella se cocina. Aprendió a tocar el acordeón a los 8 años cuando estaba en cuarto grado. También hizo ballet y danza.

Montero es la cumiche de tres hermanos y solo ella es periodista. Tiene una hermana que es odontóloga y un hermano que es arquitecto.



¿Dónde quedó el teatro en su vida?

En un recuerdo. Me da melancolía. No volví al teatro ni a ver espectáculos, pero en mi caso la actuación quedó en el pasado.

Mariela Montero (blusa blanca) durante su participación en la obra de teatro Entre el humo y la lluvia, que se presentó hace años en el teatro Giratablas. Fotografía: Cortesía Mariela Montero. (Cortesía/Cortesía)

¿Cuál es su filosofía de vida?

Ser feliz y dejar ser feliz a los otros. Soy mucho de ser solidaria con la gente, me gusta que la gente esté bien. Me gusta ser, dejar ser y no juzgar.

Su carrera televisiva ha sido muy discreta…

Lo que pasa es que soy bastante tímida, contradictorio por lo que uno piensa de los periodistas. Soy bastante seria y reservada.

Asumió recientemente el proyecto Los Doctores, que la expone más, ¿qué representa eso?

Los Doctores es el reto más grande que he tenido en mi carrera porque es enfrentarse a un programa en el que vos estás sola y tenés que conducirlo. Desde que me lo presentaron y me convocaron, lo asumí como el mayor reto de mi carrera hasta ahora. Siento que este proyecto me da un nuevo perfil y me ha reactivado y revivido este ser más extrovertido que vive en mí, pero que lo tengo más apagado.

Mariela Montero dice que Los Doctores representa el mayor reto profesional que ha asumido hasta ahora como periodista. Fotografía: Cortesía Mariela Montero. (Cortesía/Cortesía)

Algún dato muy curioso de Mariela…

Es un detalle mío: soy bien liguista y sufro con el fútbol. Lo que pasa es que estoy mal apuntada con los equipos porque no les va bien últimamente. Soy de la Liga, del Barca y de los Warriors de Golden State en basket.

¿Y cómo sobrelleva esos “dolores” deportivos?

Para ser honesta, soy bastante mala perdedora. Cuando la Liga va perdiendo cambio de canal y mejor ni lo veo.

¿Qué piensa del regreso del Macho Ramírez a la Liga?

Le tengo fe al Macho, pero la Liga ya me ha roto el corazón tantas veces que mejor estoy como reservada, pero sí, yo creo en el Machillo, por lo menos tiene el ADN liguista y eso me hace sentir como con esperanza. El problema de la Liga son las finales y los partidos clave.

