Periodista de Teletica revela golpe de suerte que lo llevó a Roma a cubrir la muerte del papa Francisco

Gabriel Pacheco Vega llegó a Roma 12 horas después de que el Vaticano confirmara la muerte del papa Francisco. Fotografía: Cortesía Gabriel Pacheco. (Cortesía/Cortesía)

Un golpe de suerte llevó al periodista Gabriel Pacheco Vega hasta Roma a cubrir para canal 7 la lamentable noticia del fallecimiento del papa Francisco.

En una entrevista con La Teja, el joven, de 23 años, reveló este miércoles el “detrás de cámaras” de su llegada al Vaticano como “enviado” de Teletica para esa cobertura.

Confesó que la oportunidad se dio porque, coincidentemente, estaba de vacaciones en España y su siguiente parada sería Roma. Ante la noticia, adelantó su viaje a la llamada Ciudad Eterna, que había planeado visitar para reencontrarse con varios amigos.

Con el bullicio de Roma de fondo y su adrenalina periodística a mil, Pacheco conversó de eso y más con este medio, durante varios minutos. Esto fue parte de lo que nos dijo.

-¿Qué contexto lo llevó a cubrir para canal 7 la muerte del Papa?

Estaba de vacaciones justamente por un tema religioso. Estaba participando en la Semana Santa de Sevilla, en España y tengo buenos amigos en Roma y estaba en la agenda venir a la Ciudad Eterna y quedarme con los amigos y saludarlos porque tenía varios años de no verlos.

El tema (la muerte del papa) ocurre un día antes de que me viniera para Roma. Me doy cuenta de la noticia porque me llegó un correo de la Santa Sede con el comunicado de que el papa había muerto y aunque en ese momento estaba de vacaciones, hay un espíritu periodístico más allá de decir “estoy libre”. Y el hecho de que se muere el papa no era un acto menor para dejarlo pasar. Inmediatamente llamé a mi jefe, Rodolfo González (director de 7 Días), como a las 2 de la mañana de Costa Rica, le comuniqué lo que estaba pasando y como estaba cerca la fecha de irme para Roma como parte de mis vacaciones, adelanté el viaje. Definitivamente uno tiene que estar siempre donde está la noticia. Ese debe ser el compromiso de los medios.

Gabriel Pacheco Vega se montó al avión como muñequito de queque el lunes por la tarde en Sevilla, donde estaba para llegar a Roma a cubrir la muerte del Papa para canal 7. Fotografía: Cortesía Gabriel Pacheco. (Cortesía/Cortesía)

-¿Cómo resume la experiencia de trabajar en esta cobertura?

Ha sido sumamente retador. No es la primera vez que voy al extranjero en solitario, ya una vez cuando estaba en otra empresa (Repretel) también lo hice en razón de una invitación que recibí y ya me había tocado el reporteo, la grabación de imágenes y todo el tema en solitario. Sin embargo, aquí también tenemos un reto que es la transmisión en vivo en solitario, que no es algo sencillo. Tiene sus retos, sus complicaciones, los cuidados del entorno que hay que tener…, pero aquí el tema va más por la responsabilidad que se siente decir lo que se dice, lo que se habla, lo que se cuenta a la audiencia, en este caso de Teletica.

-¿El equipo técnico para las transmisiones de donde salió?

Soy honesto, la noticia puede ocurrir en cualquier momento y hay que estar preparado. La cámara, el micrófono… es un equipo que ando siempre, así sea en Costa Rica, en el extranjero, vaya a donde vaya. En mi carro siempre está la cámara, el micrófono, hay una cámara pequeña con micrófono para hacer entrevistas en campo, el carné del canal que me identifica como periodista de la empresa, todo eso siempre anda conmigo y no fue la excepción en este viaje.

Gabriel Pacheco Vega siempre lleva su carné de periodista y su equipo de transmisiones donde sea que vaya en caso de eventualidades que le despierten su espíritu periodístico. Fotografía: Cortesía Gabriel Pacheco. (Cortesía/Cortesía)

-¿Cómo ha hecho con el tema del idioma?

Ese es otro reto: saber el idioma. Hay que hablar italiano para moverse un poco por la ciudad y si bien el inglés es una lengua universal aquí hay cierta preferencia por la población local a que le hablen en su lengua. Yo me puedo comunicar con las personas en italiano y eso me ayuda a tener una mejor facilidad de movimiento.

-Y con el tema de los horarios y los pases en vivo, ¿cómo se la está jugando por la diferencia horaria?

Tratamos de que todas las transmisiones se hagan en un horario de que sea posible mantenerse en funciones, porque es importante el descanso y el bienestar porque sin capacidad física no hay transmisión. Tratamos de que todo quede en los horarios adecuados.

-¿Qué ha sido lo que más le ha impresionado de esa cobertura?

Que aquí hay fieles católicos, no católicos, personas que no son cercanas a la religión y ver ese apoyo en masa al papa me ha impresionado. Es mucha la gente que ha venido y uno conversando con las personas se da cuenta que ese apoyo trasciende el tema religioso. Eso me ha parecido bastante impresionante.

-¿Qué tan cerca ha estado del cuerpo del papa?

De momento no se ha podido ingresar a la Basílica de San Pedro. Hay periodistas que pudieron ingresar a Santa Marta (donde reposará el cuerpo de Francisco) pero son periodistas que acompañaron al papa en las giras, son comunicadores que residen en Roma y tienen credencial permanente ante la Santa Sede. A un grupo de ellos se les permitió entrar. Las filas para entrar son extensas y dentro de la basílica no es posible grabar para los medios externos del Vaticano.

Gabriel Pacheco Vega trabaja en Teletica desde hace un año. Él es reportero del programa 7 Días y en ocasiones colabora en Teletica.com. Fotografía: Instagram Gabriel Pacheco. (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

-¿Cómo es el ambiente que se vive en Roma con este suceso?

Si bien Roma nunca duerme, ahora hay más movimiento. Aquí, especialmente la parte de alimentación y supermercados que cierran a las 9 o 10 de la noche, un día como hoy se van a mantener abiertos. Aquí sigue llegando mucha gente y sobre todo se concentra acá en las calles alrededor del Vaticano. Hay muchísima policía en las calles. En cada esquina hay una pareja de policías, ya sea de la Policía Nacional, la de la capital o de la región. Hay un despliegue muy amplio de seguridad y eso sí se percibe. Hay helicópteros dando vueltas por la ciudad.

-¿Hasta cuándo va a estar por allá?

De momento lo que tenemos claro hasta ahora es que vamos a seguir en el funeral, la fecha definitiva la estamos revisando, pero sí te puedo confirmar que Teletica estará presente en el funeral.

-¿Cuándo terminaban sus vacaciones?

Mi regreso a Costa Rica estaba previsto para mediados de esta semana, simplemente corrimos los días de regreso, no pasa nada, el tiempo que sea necesario nos mantendremos aquí.

Gabriel Pacheco Vega trabajó en Repretel antes de llegar a Teletica hace un año. Fotografía: Instagram Gabriel Pacheco. (Facebook/Facebook)

-¿Qué representa esta oportunidad para usted?

A nivel profesional y personal creo que cualquier periodista desearía ser parte de una cobertura como esta. Cualquier profesional desearía ser parte de un evento histórico y creo que la muerte de un papa es uno de ellos. Así que es un agradecimiento enorme a la empresa (Teletica) por la confianza, a la jefatura por confiar en que podía sacar adelante esta tarea y que podíamos desarrollar todo en solitario.

