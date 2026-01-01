¿Dónde ver el Desfile de las Rosas? Canales y horarios para este 1.º de enero

El Desfile de las Rosas, uno de los eventos más emblemáticos para iniciar el Año Nuevo, podrá verse este jueves 1.º de enero en Costa Rica a través de la televisión nacional.

Teletica tendrá cobertura especial desde Pasadena

Teletica tendrá cobertura especial con enlaces en vivo desde el lugar del evento con Elías Alvarado (Instagram/Instagram)

Teletica apostará por una transmisión ampliada y con presencia directa en Pasadena, California. El periodista Elías Alvarado ya se encuentra en el lugar para realizar enlaces en vivo, entrevistas y reportajes sobre la elaboración de las carrozas y las principales curiosidades del desfile.

La conducción estará a cargo de Jennifer Segura, Juan Carlos Zumbado y Mariela Montero, mientras que Katherine Ortega se encargará del contenido en redes sociales.

La transmisión también contará con el análisis de Andrea Fonseca, experta en decoración floral, y Ernesto Gallardo, especialista en música y bandas, quienes aportarán contexto durante el evento.

(Tournament of Roses/Tournament of Roses)

Repretel también transmitirá el desfile

Canal 6 de Repretel confirmó que transmitirá el Desfile de las Rosas a partir de las 9:00 de la mañana, ofreciendo otra opción para que la audiencia costarricense siga el evento en vivo.

Un evento cargado de tradición

El Desfile de las Rosas es reconocido a nivel mundial por sus carrozas elaboradas con flores naturales, la participación de bandas musicales y jinetes provenientes de distintos países. En esta edición participarán agrupaciones de Estados Unidos, México y Japón.

Costa Rica piensa en el 2027

Aunque el país no desfilará este año, una delegación costarricense estará presente en Pasadena, ya que la Banda del CEDES Don Bosco representará a Costa Rica en el Desfile de las Rosas 2027, por lo que aprovecharán la visita para afinar detalles logísticos y artísticos.

Horarios de transmisión

Teletica (Canal 7, Teletica.com y TDMax):

8:00 a. m. a 10:00 a. m.: previa especial.

previa especial. 10:00 a. m. a 12:30 p. m.: transmisión en vivo del desfile.

transmisión en vivo del desfile. Cierre: resumen y análisis final.

Repretel (Canal 6):

Desde las 9:00 a. m.: transmisión del Desfile de las Rosas.

¿Dónde verlo?

El Desfile de las Rosas se realiza cada 1.º de enero en Pasadena, California. (Instagram)

El Desfile de las Rosas podrá verse este 1.º de enero por Canal 7, Teletica.com, TDMax y Canal 6 de Repretel.

