Aquí puede ver qué proponen los candidatos para resolver los problemas que a usted le preocupan y comprarlos

¿Qué haría el candidato presidencial que le interesa ante el colapso vial que genera tantas presas? ¿De dónde sacará plata para invertir en seguridad? ¿Qué medidas implementaría para reducir las listas de espera?

De cara a las elecciones de 2026, La Teja, La Nación y El Financiero se unieron en un proyecto para entrevistar a los aspirantes presidenciales bajo un mismo estándar. Les hicimos las mismas preguntas a los políticos por medio de un riguroso cuestionario para que usted pueda comparar, sin filtros, quién tiene la mejor propuesta para el futuro del país.

De ahí nació el proyecto “Compare a los candidatos”.

Claudio Alpízar, candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, participó en el proyecto. (Cortesía de Claudio Alpízar/Cortesía de Claudio Alpízar)

Un careo de igual a igual

El objetivo de este proyecto es la transparencia y la comparación directa. A diferencia de otros espacios, aquí no hay preguntas a la medida, todos los candidatos enfrentaron las mismas interrogantes sobre los temas que realmente le quitan el sueño a los costarricenses.

LEA MÁS: ¿Cuál candidato piensa igual que yo? El quiz de 20 preguntas que le dice cuál es más afín a usted

Desde la posición en el espectro político, es decir, si se considera un partido de derecha o de izquierda, si apoyan el proyecto del tren para reducir las presas y hasta medidas específicas para evitar la quiebra del IVM, los políticos tuvieron que hablar claro sobre sus posturas, muchas de ellas polémicas, con propuestas concretas.

Al proyecto se invitaron los 20 candidatos de distintos partidos políticos para incluir todas las propuestas.

Luz Mary Alpízar del Partido Progreso Social Democrático, también habló de sus propuestas. (Rafael Pacheco)

Aceptaron José Aguilar, del Partido Avanza; Luis Amador, del Partido Integración Nacional; Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático; Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional; Douglas Caamaño, del Partido Partido Alianza Costa Rica Primero.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista; David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora.

LEA MÁS: ¿Se arrepiente Luz Mary Alpízar de haber permitido que Rodrigo Chaves llegara al poder con su partido político?

Wálter Rubén Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana; Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad, y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación.

Natalia Díaz, de Unidos Podemos, habló de forma clara de sus planes en un eventual gobierno. (John Durán)

Los únicos aspirantes presidenciales que no quisieron participar ni realizar la entrevista fueron Laura Fernández (del Partido Pueblo Soberano) y Fabricio Alvarado (del Partido Nueva República). Sin embargo, para que los electores puedan comparar también las posiciones de ellos, se usó la información de sus planes de gobierno.

LEA MÁS: ¿Qué implica la investigación del PANI por el video de la hija de Álvaro Ramos?

¿Qué les preguntamos?

El proyecto se divide en ejes fundamentales que usted podrá consultar para ver quién coincide con sus ideales:

Seguridad: Estrategias para retomar el control de zonas dominadas por el narcotráfico y cómo evitar la infiltración del crimen organizado en la policía.

Estrategias para retomar el control de zonas dominadas por el y cómo evitar la infiltración del crimen organizado en la policía. Educación: Medidas para revertir los bajos resultados académicos y cómo alcanzar la inversión del 8% del PIB que ordena la Constitución.

Luis Amador, exministro de Transportes, es ahora el candidato presidencial del PIN. (John Durán)

Economía: Planes para enfrentar el tipo de cambio, la negociación con el gobierno de Donald Trump para retener empresas y la reactivación de negocios locales sin incentivos fiscales.

Planes para enfrentar el tipo de cambio, la negociación con el gobierno de Donald para retener empresas y la reactivación de negocios locales sin incentivos fiscales. Salud y social: Soluciones para las listas de espera , la renuncia de especialistas en la Caja y la postura ante la actualización de la norma del aborto impune .

Soluciones para las , la renuncia de especialistas en la Caja y la postura ante la actualización de la norma del . Ambiente: El manejo de la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la protección de bosques en zonas como Gandoca-Manzanillo.

Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, detalló cómo resolvería los problemas del país. (John Durán)

¡Es su turno! Compare y decida

La herramienta está diseñada para que usted sea el juez. Al ingresar a la plataforma, podrá ver las fotos de todos los candidatos y seleccionar los que le interese comprar.

LEA MÁS: La nueva razón por la que usted podría divorciarse en Costa Rica

Usted puede, por ejemplo, elegir los dos candidatos que más le llaman la atención, seleccionar en la cejilla de seguridad y buscar la pregunta: ¿De dónde tomaría recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Luego le da la opción de comparar y así podrá ver específicamente lo que piensan esos dos aspirantes sobre el tema.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, fue clara en decir lo que piensa en temas polémicos. (José Cordero)

La herramienta es muy amigable y ya está disponible para que usted la use y salga de las dudas que tenga sobre las propuestas de los candidatos presidenciales. Pruébela y compártala con sus amigos para que ellos también puedan informarse y tomar la decisión de por quién votar de forma responsable.