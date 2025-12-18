¿Qué implica la investigación del PANI por el video de la hija de Álvaro Ramos?

La investigación que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió contra Álvaro Ramos y su familia por un video que circuló en redes sociales de la hija del candidato presidencial reavivó un debate sobre el actuar de esta institución.

Muchos, como la expresidenta Laura Chinchilla, diputados y candidatos presidenciales, criticaron al PANI por abrir una investigación contra Ramos por un tema como ese.

Según la institución, se determinará si se violentó algún derecho de la niñez a la chiquita por el video que fue publicado en redes sociales.

El abogado Boris Acosta explicó que se trata de una investigación administrativa. Él indicó que el PANI determinará si tiene que hacer algún tipo de invervención. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Este medio conversó con el abogado Boris Acosta sobre el tema, quien señaló que no existe un delito, pues no es una investigación judicial, sino que es administrativa.

El abogado consideró que el PANI no podría intervenir en esta situación, porque no se puso de ninguna forma en riesgo la condición de la menor de edad.

De hecho, una fuente, cuya identidad no se revelará y que estuvo en dicha actividad, le comentó a La Teja que el discurso de la hija del candidato fue totalmente espontáneo, es decir, no hubo intervención de sus papás.

¿Qué dijo la chiquita en el video?

En dicho video, que circuló en redes sociales, la hija de Ramos y de la esposa de él, Cristie Castro, dio un mensaje a los liberacionistas que estaban en una actividad política en Escazú.

“Costa Rica está en peligro. Costa Rica está en el pico de la montaña y está por caer. Costa Rica es un país que está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador y depende de nosotros los liberacionistas estar de pie, derrotar al mal y vamos a ganar para que podamos tener el país que queramos”, expresó la niña.

Cabe destacar que el video fue divulgado por una tercera persona, no por la campaña de Álvaro Ramos.

Boris Acosta señaló que cualquier persona, ya sea menor o mayor de edad, tiene el derecho de expresar su ideología.

Además, consideró que el mensaje que la niña dio en dicho discurso, es algo que se ha escuchado últimamente, por algunas manifestaciones que ha hecho el presidente Rodrigo Chaves.

“No significa se está cometiendo ningún tipo de atrocidad ni delito. Entonces, tampoco llevan responsabilidad a sus papás, en ese sentido, de lo que la menor manifieste, porque es su criterio y ella no fue ofensiva. Ella considera que esas son las líneas políticas de Rodrigo Chaves”, comentó el abogado.

Esta no es la primera vez que se ve a una menor de edad, hija de un candidato, participando en una campaña política.

¿Qué pasa si el PANI considera que se violentó algún derecho?

Acosta explicó que, si el PANI considera que se violentó algún derecho de la niñez, intervendrá a la familia con alguna medida cautelar u otra consecuencia.

Por ejemplo, la institución puede considerar separar a la niña de su familia y llevarla a un albergue, o reubicarla con algún familiar.

“La medida cautelar es abierta a lo que ellos establezcan, decidan y consideren. Por ejemplo, no necesariamente se la pueden quitar a los papás y llevarla a un albergue. Puede ser ubicada con un familiar de Álvaro Ramos o de su esposa”, indicó el experto.

Diputados lanzan fuertes críticas

Durante el plenario de este miércoles 17 de diciembre, algunos diputados no se quedaron callados y se refirieron a la investigación del PANI.

La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, calificó la situación como “profundamente preocupante”.

“Ella estaba acompañada por su padre, en un entorno de resguardo, y ejerciendo su derecho a expresarse. Convertir esto en un expediente institucional desnaturaliza por completo la función del PANI y debilita su credibilidad”, argumentó Ruiz.

Por su parte, la diputada independiente Johana Obando señaló que se trata de una persecución política.

“Más allá, si las personas puedan estar de acuerdo con determinado partido político, lo que indica este caso por parte del PANI es una persecución abiertamente política para acallar a un candidato presidencial, en este caso, don Álvaro Ramos, lo cual es lamentable”, manifestó Obando.

Varios diputados, entre ellos Johana Obando, criticaron el actuar del PANI contra Álvaro Ramos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Daniela Rojas, diputada del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó la decisión del PANI.

“¿Cuál es el problema, circular un video o lo que estaba haciendo la menor? Estaba claramente con su papá, donde no estaba siendo vulnerada", dijo la legisladora, quien también recordó que hay menores de edad que necesitan de la atención de dicha institución.

