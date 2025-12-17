Álvaro Ramos se pronuncia por video de su hija tras apertura de investigación del PANI

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, y su esposa Cristie Castro se refirieron al video de su hija que fue viralizado en redes sociales hace unos días en una actividad política que se realizó en Escazú y la investigación que está realizando el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en su contra.

Álvaro Ramos y Cristie Castro afirmaron que la menor agarró el micrófono y dio unas palabras sin guion ni coacción. Además, señalaron que el video fue publicado por terceros, sin su aval en ninguna red pública.

“El miércoles pasado, nuestra hija mayor dijo unas palabras de manera espontánea, con alegría, sin guion ni coacción, en una casa privada, reunión en la que yo, Cristie, estaba ausente por motivos laborales. El mensaje de nuestra hija se convirtió en un video que ha circulado en redes sociales y en medios de comunicación”, indicaron.

Álvaro Ramos y su esposa Cristie Castro se refirieron al video viral de su hija, que llevó al PANI abrirles una investigación. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El candidato y su esposa comentaron que apoyan el derecho a la libertad de expresión y el derecho a ser escuchados, tanto de niños como de adultos.

“Promovemos el aprendizaje crítico de temas en los que nuestras hijas muestren interés”, dijeron.

La familia pidió a todas las personas, así como los medios de comunicación, que dejen de reproducir el video de la menor.

Álvaro Ramos y Cristie Castro señalaron que la libertad de expresión no es el problema, sino que se ha normalizado “el ambiente tóxico y destructivo que genera el uso inadecuado de las redes sociales”, promoviendo el bullying digital e induciendo a la cautela en la expresión.

Están indignados

El candidato presidencial y su esposa expresaron su indignación “que se abuse de los mecanismos válidos de protección de la niñez en riesgo”, bajo el pretexto para convertirlos en golpes a la imagen de una menor que tiene la capacidad de expresarse libremente.

Además, indicaron que continuarán colaborando en la investigación.

El PANI informó el martes 16 de diciembre que se le abrió una investigación a Álvaro Ramos y su familia por el video de la menor que se viralizó en redes sociales.

Álvaro Ramos y su esposa aseguraron que colaborarán en la investigación y pidieron a la ciudadanía y a los medios de comunicación que dejaran de difundir el video de su hija. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades de la niñez afirmaron que se recibieron varias denuncias, por lo que abrieron una investigación.

Según el PANI, en la investigación se determinará si la participación de la hija del candidato presidencial violenta algún derecho de la niñez, por ejemplo, la integridad y la imagen.