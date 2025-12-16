Autoridades alertan por alza en muertes infantiles asociadas a virus respiratorios

El Ministerio de Salud informó una lamentable noticia que afecta a los niños de Costa Rica.

Durante este año (enero a noviembre de 2025), se han reportado 37 muertes de menores de edad en el Hospital Nacional de Niños, debido a infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

La situación es crítica: solo en el último mes, la cifra de fallecimientos aumentó en siete casos, pasando de los 30 reportados en octubre a los 37 actuales.

El Ministerio de Salud informó que se han reportado 37 muertes de menores de edad por infecciones respiratorias en el Hospital Nacional de Niños. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El 32% de estos fallecimientos fue por rinovirus, que causa el resfriado común, mientras que el 30% sin germen aislado; es decir, la prueba de laboratorio no especificó el virus respiratorio.

Además, el 24% de las muertes fue por virus sincitial respiratorio, que causa síntomas leves parecidos al resfriado.

Dieciséis menores que murieron a causa de las infecciones respiratorias tenían menos de un año, doce tenían entre 1 y 4 años, siete entre 10 y 14 años y dos entre 5 y 9 años.

Autoridades instan a cumplir medidas de protección

Carlos Jiménez, director del hospital, hizo un llamado urgente para extremar los cuidados.

Él señaló que es importante no exponer a los niños a espacios muy concurridos, especialmente los menores que aún consumen la leche de la mamá.

Asimismo, recomendó el uso de mascarilla en lugares con aglomeración de personas, el correcto lavado de manos, mantener el esquema de vacunación completo, aplicar el protocolo de etiqueta respiratoria al toser o estornudar y evitar el contacto de menores con personas fumadoras.

Se hizo un llamado urgente para extremar los cuidados para evitar más contagios de infecciones respiratorias, como el correcto lavado de manos, evitar lugares concurridos, tener el esquema de vacunación completo y más. (Canva/Canva)

En caso de que los niños presenten respiración rápida o hundimiento de costillas, fiebre persistente, desorientación o somnolencia inusual o rechazo a alimentos o líquidos, se debe consultar a un médico para un posible tratamiento.

Hospital tuvo alta ocupación en camas

El Hospital Nacional de Niños registró la semana pasada una ocupación del 100% en las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos, de las cuales el 81% eran ocupadas por niños con enfermedades respiratorias.

Actualmente, hay 93 pacientes hospitalizados con problemas de respiración y 14 atendidos en emergencias, donde la ocupación alcanza el 95,24% con cinco traslados diferidos.

