Estos son los feriados oficiales de Costa Rica para el 2026

El año 2025 aún no termina y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ya anunció las fechas de los feriados para el 2026.

LEA MÁS: Presidenta de la JPS se refirió a premio mayor no vendido del Gordo Navideño 2025

Muchos trabajadores aprovechan esas fechas libres para descansar, pasear o para realizar algún trámite importante que no pueden atender en su horario ordinario.

¿Cuáles son los feriados del 2026?

El ministerio informó que habrá 12 feriados durante el 2026. De estos, 9 son de pago obligatorio y 3 de pago no obligatorio.

El Ministerio de Trabajo anunció las fechas de los feriados para el 2026. (Canva/Canva)

Preste atención a las fechas para que pueda planear sus días libres:

Jueves 1 de enero (pago obligatorio).

Sábado 11 de abril (pago obligatorio).

Jueves 2 y viernes 3 de abril (pago obligatorio, Semana Santa).

Viernes 1 de mayo (pago obligatorio).

Sábado 25 de julio (pago obligatorio).

Domingo 2 de agosto (pago no obligatorio).

Sábado 15 de agosto (pago obligatorio).

Lunes 31 de agosto (pago no obligatorio).

Martes 15 de setiembre (pago obligatorio).

Martes 1 de diciembre (pago no obligatorio).

Viernes 25 de diciembre (pago obligatorio).

LEA MÁS: Faltó a su graduación de noveno por no tener zapatos, pero se propuso no faltar a la de bachillerato y lo logró

Nadie está obligado a trabajar en feriados

Las autoridades recordaron que ninguna persona está obligada a trabajar en los feriados, solamente si está de acuerdo los puede laborar.

Sin embargo, si se niega a hacerlo, no puede ser sancionada por esa causa.

El Ministerio de Trabajo recordó que los trabajadores no están obligados a laborar en días feriados. Foto: Gustavo Ortega

El pago de los feriados estaría determinado por la modalidad del pago del salario que tenga la empresa. Por ejemplo, si la persona gana por día, semana, mes o quincena, el pago del feriado será igual al salario ordinario diario.

En caso de que se trata de pago a destajo o por piezas, es decir, por valor por producción, el feriado se pagará de acuerdo con el promedio salarial diario devengado en la semana inmediata anterior.

LEA MÁS: Conozca las fechas, precios y premios de los sorteos de consolación de la JPS