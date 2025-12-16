Presidenta de la JPS se refirió a premio mayor no vendido del Gordo Navideño 2025

Luego de confirmarse que el premio mayor 78 con la serie 714 del Gordo Navideño 2025 no fue vendido, Mariela Vargas, presidenta de la Junta de Protección Social se refirió al tema y destacó tanto la entrega de premios como el impacto social que tendrá esta situación.

LEA MÁS: Felicidades a los ganadores: Estos son los números y series favorecidas del Gordo navideño 2025

El Goirdo Navideño no fue vendido. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

“La Junta de Protección Social felicita a las personas ganadoras del Gordo Navideño 2025. El primer corte de pago de premios correspondiente al segundo y tercer premio en importancia ha repartido más de tres mil millones de colones.

Los cambios de estos premios se efectuaron en las oficinas de la JPS, agencias del BCR y depósitos de la web. Además, queremos contarles que en esta oportunidad las organizaciones sociales del país también ganaron, ya que el primer premio del Gordo Navideño quedó como no vendido, una posibilidad propia del azar”, comentó.

LEA MÁS: En estos lugares se vendieron los premios mayores del Gordo Navideño 2025

Por su parte, Edgar Díaz, gerente de Desarrollo Social, explicó que las utilidades se distribuirán entre todas las instituciones que conforman la Ley 8718.

14 de diciembre del 2025. Centro de Convenciones, Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 cuyo premio mayor paga hasta 40 millones de colones por fracción según datos de la Junta de Protección Social. En la foto: Los encargados del sorteo muestran a la prensa las bolitas para el primer, segundo y tercer premio. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

“Eso va a ser de gran ayuda de lado a lado de nuestro país y vamos a tener una gran satisfacción de poder compartir con nuestros beneficiarios estos recursos”, expresó.

El premio mayor del Gordo Navideño no se vendió

La JPS reiteró que el destino de estos fondos permitirá fortalecer la labor social que se realiza en distintas comunidades del país.